شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى ورجلى باردين.. اعرف أشهر أسباب برودة الأطراف المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطراف الباردة سواء الأقدام أو اليدين، في الغالب، قد لا تكون شكوى مقلقة، وهي متكررة بين الكثير من الفئات العمرية، ولكن في سن الشباب قد لا يكون الأمر مقلقا.



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وفقا لتقرير نشره موقع clevelandclinic فإن الأطراف الباردة قد تكون في بعض الأحيان علامة مقلقة عن بعض الحالات، فقد تكون احتمالات الإصابة بمرض الشريان المحيطي، أو مرض تصلب الجلد، أو التهابات المفاصل الروماتويدي، أو قد يكون علامة علي مشكلات بالغدة الدرقية، ـو مشكلات روماتيزمية أو الإصابة الذئبة، أو الإصابة بمرض رينود بحيث تتقيد الأوعية الدموية في القدم والأصابع.

وتبرد الأطراف في الطقس البارد نتيجة تقلص الأوعية الدموية للحفاظ على الأعضاء والحفاظ علي درجة الحرارة، ولذا عليك أن تكون دقيقيا في ملاحظة مدى برودة قدميك ويديك، فالأمر يختلف من شخص إلى آخر بشكل كبير، لذا إذا كان الأمر مقلقا لك ويزعجك بشدة أو يؤلمك في أطرافك، فعليك باستشارة الطبيب، أو إذا كنت كبيرا في العمر وتعاني من هذا الأمر فعليك أيضا استشارة الطبيب.



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وهناك بعض النصائح التى تساعدك بشكل كبير علي إبقاء أطرافك دافئة ، إذا كنت تستطيع ارتداء الجوارب والقفازات الصوف فقم بذلك فورا، أو إذا كنت تحب الملمس القطني فاستبدلها بطبقات من الجوارب والقفازات القطنية، ارتد ملابس أكثر من طبقة للشعور بدفء عام ، لا شك أن تجنبك للنيكوتين وشرب السجائر يساعدك علي الدفء وذلك لإنها تضيق الأوعية الدموية.

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