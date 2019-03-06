شكرا لقرائتكم خبر عن احمي نفسك من الـمراض فى خطوة واحدة فقط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الجو تنتشر الجراثيم والبكتيريا وتزداد الأمراض المختلفة خصوصا بين الأطفال نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم، وهنا يلجأ الكثيرون للأدوية واتباع النصائح والإرشادات التى تساعد على الحد من الأمراض والأوبئة، ولكن هناك خطوة واحدة فقط تحد من خطر الإصابة بالعدوى وهى الاهتمام بغسل اليدين.

غسل اليدين يعتبر من أبسط وأفضل الوسائل التى ينصح الأطباء، حيث إنها تساعد على طرد الجراثيم والبكتيريا التى نتعرض لها طوال اليوم وتسبب الأمراض، فقبل الأكل وبعد الأكل لا بد من غسل اليدين فضلا عن ذلك بعد تلامس الاشياء التى تحيطنا والتى تساعد على نقل العدوى من شخص لآخر.



غسل يدين

وحسب ما ذكره موقع alsco فإن غسل اليدين يساعد على الوقاية من أمراض عديدة ومنها:

1:يساعد غسيل اليدين على حماية الجهاز المناعى من الامراض والعدوى المنتشرة فى الجو.

2: غسل اليدين باستمرار يساعد على منع التهابات العين والبكتيريا التى تسببها من خلال غسل اليدين العادي.

3:الاهتمام بغسل اليدين يساعد على حماية الجهاز الهضمى من الاضطرابات وعسر الهضم والغثيان والإسهال.



غسل

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4: يقلل من أمراض الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد والأنفلونزا والسعال المتكرر، وذلك لان غسل اليدين يعمل على تطهيرها وحمايتها من الفيروسات والبكتيريا.

5:الاهتمام بغسيل اليدين يساعد على تنظيفها وحماية الاظافر من تراكم الجراثيم بها .

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