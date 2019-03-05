شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تبدء دايت.. 5 حقائق يجب أن تعرفها عن إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن من الأشياء التى يسعى إليها كثير من الناس، وهناك من يجد صعوبة فى هذا الأمر، ولكن فهم سبب صعوبة فقدان الوزن يساعدك على التغلب عليها والتوصل لحل وإنقاص وزنك الزائد، فى هذا التقرير نقدم لك حقائق يجب أن تعرفها عن إنقاص وزنك، بحسب موقع "Every day health".



انقاص الوزن

جسمك يعمل ضدك

عندما تحاول إنقاص وزنك، فإنك تحارب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وكذلك تحارب جسمك، الذى يتأثر بقلة الطعام، حيث وجد باحثون استراليون أن فقدان الوزن يقلل من هرمون اللبتين الذى يعطيك الشعور بالامتلاء ويزيد من هرمون الجريلين الذي يحفز الجوع، وهذا الخلل في توازن الهرمونات يستمر لفترة طويلة بعد نجاحك في فقدان الوزن، ويمكنك التغلب على هذا الأمر من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية التى تتناولها.



انقاص الوزن يتطلب وقتاً

لا توجد حلول سريعة

لا يوجد حلولاً سريعة أو سحرية لإنقاص الوزن، لذا يجب عندما تبدء نظاماً غذائياً أو دايت أن تنتظر وتتحل بالصبر حتى ترى النتائج ولا تتبع أنظمة الدايت السريعة، لأنها قد تضرك وتتسبب فى زيادة الوزن مرة أخرى.



ادوية حرق الدهون

توقف عن أدوية حرق الدهون

يجب أن تعرف أن الأدوية التي تدعي أنها تزيد من نسبة الأيض أو حرق الدهون لديك، لا تعمل، ولا يوجد أدلة علمية مؤكدة حول أنها تساعدك على إنقاص الوزن.

لا تتجنب أى نوع من الطعام

الممنوع مرغوب، لذا يجب أن تبتعد عن أى أنظمة دايت تحرمك من تناول أى نوع من الطعام، لأنها أنظمة غير صحية.

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دايت

لا تتبع نظام دايت نجح مع صديقك

طبيعة جسمك تختلف عن طبيعة جسم صديقك، لذا يجب ألا تتبع الدايت أو النظام الغذائى الذى اتبعه صديقك.

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