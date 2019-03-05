فوائد الكرفس للجنس

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يمثل الكرفس واحد من أفضل النباتات التي تنتمي إلى فصيلة الشمر والبقدونس، وقد يصل ارتفاع الكرفس إلى 16 بوصة، وهو نوع من النباتات الطبيعية التي تحتوي على مختلف الفوائد، ويعود السبب في هذا الأمر هو أنه يحتوي على مختلف المصادر الغذائية مثل الفيتامينات والبوتاسيوم، كما يحتوي على الحديد والأحماض الأمينية والكالسيوم، ويساهم في مد الجسم بمختلف الألياف الطبيعية التي تساهم في تسهيل عمليات الهضم، وفي تلك المقالة القصير سوف نقوم بتناول بعض الفوائد العامة للكرفس، بالإضافة إلى الفوائد الخاصة بالعملية الجنسية.

أهمية الكرفس للحياة الجنسية

يعد الكرفس واحد من أفضل الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية، كما أنه يتميز بقدرته على إطالة مدة الجماع، ويساهم أيضا في تأخير القذف، كما أن الكرفس له دور كبير في عملية انتصاب القضيب وتقوية الحيوانات المنوية، وبالتالي فنجد أن الأمر لا يتعلق فقط بالمتعة الجنسية، بل أيضا له القدرة على حل مشاكل العقم وتسريع الحمل.

أما عن طريقة تناول الكرفس، فيمكن أن يتم تناوله بشكل مباشر، كما يمكن أن يتم تناوله من خلال أطباق السلطة، بالإضافة إلى أن عروق الكرفس يمكن أن يتم غليها وشرب المغلي منها، كما يمكن إضافة بذور الكرفس على أنها من التوابل.

فوائد الكرفس بشكل عام

يحافظ الكرفس في الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى صحة الأوعية الدموية، فله دور كبير في حماية الجسم من الجلطات والحماية من تصلب الشرايين.

يساهم الكرفس في خفض نسب الكولسترول في الدم

يساهم في التخلص من مشاكل تساقط الشعر بأكملها

للكرفس دور كبير في التخلص من مشاكل الكلى والحصوات التي بها، كما له دور في طرد مختلف السموم من الجسم، وله دور أيضا في تطهير الكلى

يعمل الكرفس على تحسين عمليات الهضم، وبالتالي فيساعد في هضم مختلف الدهون والبروتينات، كما يعمل على تنقية القولون من مختلف الفضلات

يعمل الكرفس على تنظيم فترات الطمث، كما انه يقوي عملية نزول الدورة الشهرية بالموعد المحدد لها، فيمنع أي تأخيرات، وللكرفس دور أيضا في عملية إعادة التوازن بني الهرمونات النسائية للجسم.

يعمل الكرفس على تخفيض نسب السكر في الدم، وبالتالي فينصح به لجميع مرضى السكر.

يساهم الكرفس في الوقاية من أمراض السرطان المختلفة، وذلك نتيجة لأنه يحتوي على بعض المركبات العضوية التي تمنع على وجه الخصوص أورام الرئتين.

يعمل أيضا على تصفية البشرة والمساهمة في تنظيفها، كما أنه يساهم في تقليل نسب التجاعيد بالبشرة، بالإضافة إلى قدرته على تنشيط الجسم والعمل على إمداده بالطاقة

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يحتوي الكرفس على مادة الكورماين التي تمنع الجزور الحرة من إلحاق ضرر بالخلايا، بالإضافة إلى وجود مختلف الأحماض الفينولوية التي تتاح في الكرفس والتي تساهم في عرقلة وصول أي من المواد المشجعة لنمو الخلايا السرطانية.

يساهم الكرفس في تحقيق حالة من ارتخاء العضلات التي تساهم في إخراج الفضلات بشكل سريع من الجسم، وبالتالي فهو يساهم في القضاء على الإمساك.

يساهم الكرفس في تبريد جسم الإنسان، وذلك لقدرته على الحفاظ على معدل درجات الحرارة الطبيعية، الأمر الذي يكون من خلال شرب عصير الكرفس في الأوقات الحارة.

يساهم الكرفس في التخلص من السموم، بالإضافة إلى انه يمنع عمليات تكون الحصى بالكلى.

يساهم الكرفس في علاج مشاكل الأرق، كما له دور في التخلص من مشاكل الجهاز العصبي

يعمل الكرفس على تنظيم السوائل الخاصة بالجسم، كما يساهم في التخلص من السوائل الزائدة مما يعمل على إدرار البول.

خلطة الكرفس والبقدونس للحياة الجنسية

المكونات

حزمة من الكرفس

حزمتان من البقدونس

لتر ماء

طريقة التحضير

في البداية يتم غلي الماء بشكل جيد، نضيف البقدونس والكرفس للماء، يتم غلي الماء والخضروات بشكل جيد لمدة ربع ساعة ونتركه حتى يبرد تماما، ويتم وضعه في الثلاجة

يتم استخدام مغلي الكرفس والبقدونس بشكل يومي، كما يمكن استخدام تلك الخلطة في تحضير خلطات الطعام، بالإضافة إلى تحضير عصير الفواكه من خلال خلط المغلي مع الفواكه التي يتم وضعها في الخلاط.

فوائد عصير الكرفس

يساهم في تحسين حركة الامعاء، وذلك نظرا لأنه يحتوي على العديد من الألياف الغذائية،

يتميز الكرفس بانه لا يفقد أي من المواد الغذائية وذلك في فترات الطهي

يساهم في الحفاظ على التوازن الرقم الهيدروجوني في الدم

يساهم في التقليل من نسب الكولسترول

يعمل عصير الكرفس كملين طبيعي لمختلف مشاكل الإمساك

يساهم في التخفيف من درجات الحرارة، وبالتالي فينتشر في فصل الصيف

يعمل على منع ظهور سرطان القولون ومختلف أنواع السرطان الأخرى

يساهم في التخلص من مشاكل هشاشة العظام، بالإضافة إلى التهاب المفاصل الروماتيدي وأيضا التهاب القصبات، كما يساهم في الحفاظ على صحة الكليتين.