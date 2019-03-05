انت الان تتابع موضوع فوائد البيض البلدي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن بيض الدجاج هو واحد من أفضل الأغذية الكاملة والأساسية في طعام الإنسان، كما أن القيمة الغذائية للبيض كبيرة جدا، وبالتالي فيتم استهلاكه بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، ويدخل البيض البلدي في مختلف المأكولات، حيث أنه مصدر أساسي للبروتين في النظام الغذائي، كما أنه مادة غذائية كبيرة لكل من الكبار والأطفال، حيث يحتوي على مختلف الفيتامينات والمعادن التي يحتاج الجسم إليها، بالإضافة إلى أن البيض البلدي هو واحد من المصادر الغنية بالحديد كما يحتوي على كل العناصر التي يحتاج إليها جسم الإنسان.

مكونات البيض

يتكون البيض من القشرة ثم البياض والصفار، كما أن البيضة الواحدة تحتوي على سعرات حرارية متوسطة وتحتوي على الكالسيوم وفيتامين أ ود، بالإضافة إلى كمية جيدة من الفسفور والدهون، كما يحتوي على بروتين وحديد بالإضافة إلى كولسترول، ويتم تقسيم البيض إلى ثلاثة من الأقسام الأساسية وهما:

قشر البيض

ويعد القشر هو المصدر الأساسي الغني بالكالسيوم، كما أن قيمة غذائية ولكنها ليست بكبيرة مثل باقي البيضة

بياض البيض

ويمثل البياض ذلك السائل الشفاف الذي يتواجد بداخل البيضة، والمهمة الأساسية لها هو حماية صفار البيضة، ولكنه يحتوي على نسب عالية من العناصر الغذائية والمعادن بالإضافة إلى الفيتامينات والبروتين وكمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه خالي من أي دهون، ويحتوي بياض البيضة أيضا على نسب جيدة من الكالسيوم بالإضافة إلى الفسفور والبوتاسيوم والمغنسيوم.

صفار البيض

ويتمثل بكونه مستدير الحجم ومتماسك، كما يوجد به العديد من العناصر الغذائية الهامة، ويحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى نسب متوسطة من البروتينات.

فوائد بيض الدجاج البلدي

يعمل بيض الدجاج على توازن الجسم، وذلك لأن يوجد به عدد كبير من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم والبروتينات والحديد، كما يوجد به مواد تساهم في تعويض الجسم عن كل ما يفقده من عناصر غذائية هامة، كما أنه يزيد من القدرة على القيام بمختلف العمليات العقلية

يساهم في انخفاض نسب الكولسترول الضار بالجسم الإنساني

يمنع الإصابة بأي من الأمراض المختلفة، كما أنه يحمي القلب ويساهم في إزالة السموم منه

يعمل على الوقاية من مختلف أنواع السرطان، كما أنه يساهم في فقدان الوزن ويساهم في التخسيس بصورة كبيرة.

يعد البيض أيضا واحد من أفضل وأهم المكملات الغذائية وبالتالي فينصح بتناوله من قبل أطباء التغذية والريجيم

يساهم في تقوية السعر ويعمل على ترطيبه وعلاج المشاكل المختلفة له، كما يساهم في علاج البشرة الجافة، وذلك نظرا لما يقوم به منه نضارة وحيوية في البشرة، كما أنه ينشط الخلايا المختلفة.

يعمل على إفادة الحوامل، كما قد أكدت العديد من الدراسات العلمية أن البيضة الواحدة بشكل يومي لها تأثير إيجابي كبير على صحة الحامل. كما أنها تمنع الإصابة بمختلف العيوب الخلقية بنسب كبيرة.

يساهم في إفادة الأطفال ويعمل على تعزيز نموهم، كما أنه يحتوي على البروتينات المختلفة التي يحتاج إليها جسم الأطفال، كما يوجد به نسبة متوسطة من الكالسيوم والدهون.

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مميزات بيض الدجاج

دائما ما ينصح الأطباء باختيار البيض الطازج من أجل الاستفادة من المميزات المختلفة له، وذلك لأن البيض الفاسد يتسبب في مختلف المشاكل الخطيرة لصحة الإنسان، كما أن من مميزات بيض الدجاج والتي يمكننا تمييزه بها:

له قشرة خشنة وغير ملساء

يوجد فراغ هوائي صغير بداخل البيضة

عندما يتم كسر البيضة سوف تجد الصفار متماسك ولا يحتوي على أي من التشوهات أو الداماء

تجد بياض البيضة رائق وغير معكر

فوائد شرب البيض البلدي

هناك البعض دائما ما قد ينفر من تناول البيض البلدي على شكل المشروب، ولكن هناك البعض قد يقوموا بشرب البيض البلدي، والتي منها ما يلي:

حماية الجسم من مختلف نزلات البرد

العمل على إمداد الجسم بمختلف العناصر مثل الحديد، كما أنه يحمي من الإصابة بمرض فقر الدم

زيادة القدرة الجنسية لدى كل من النساء والرجال

يساهم في الوقاية من مرض سرطان الثدي

يعمل على تخليص الجسم من الدهون الضارة

يساهم في منع مختلف المشاكل القلبية والأوعية الدموية

يعمل على تنظيم الشهية

يعمل على التخلص من القلق بالإضافة إلى أنه يساهم في النمو بشكل أفضل

يعمل على علاج مشاكل انتفاخ الرئة

يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالإضافة غلى تسريع عملية الأيض

يساهم في علاج هرمون الأدرينالين وهو الهرمون الذي يساهم في تحفيز النشاط الذهني لدى الإنسان

يساهم في الحماية من أمراض العين المختلفة

يحتوي على مختلف المواد المضادة للأكسدة، كما أنه تعرضه للحرارة يضر بالجسم

يعمل على انخفاض نسب الكولسترول في الدم

ملحوظة: يمكن القيام بخلط البيض البلدي مع زيت الزيتون من أجل حماية الشعر من التساقط، كما أن تلك الخلطة تزيد من كثافته ولمعانه.