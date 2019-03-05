انت الان تتابع موضوع اعراض هواء الراس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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هواء الرأس هو عرض مرضي من الممكن أن يصاب به الرأس وخاصةً الدماغ ، ويطلق على هذه الحالة أسماء أخرى عديدة منها تنسيم الرأس أو الفتق أو الوشرة أو الفري، وهو يسبب الكثير من الأعراض مثل الصداع في الصدغين والرأس وبين العينين ، مما يجعل الشخص غير قادر على احتمال الضوضاء والأصواء القوية .
مظاهر الإصابة بهواء الرأس
– صداع في الرأس وفي الصدغين وبين العينين .
– صعوبة احتمال الاصوات وسماع صدى ودوي للاصوات .
– الاضطراب عند رؤية الانوار المبهرة .
– الشعور العصبية والنرفزة بدون مبرر .
– وجود صعوبة في التركيز في الحديث أو المتابعة في الكلام .
– الشرود الذهني عند قراءة الكتب والنسيان .
– الرغبة في ربط الرأس والاذنين .
– تقطع النوم في الليل والكسل وكثرة الاضطجاع أثناء النهار .
– إحساس بأن كل ما يحدث هو مجرد حلم وليس حقيقة .
– يمكن أن يتطور الأمر إلى اكتئاب وسوداوية في الحياة والخوف من الموت .
موقف الأطباء من هواء الرأس
لا يعترف الطب المادي بهذا العرض المرضي ، فأغلب الأطباء يقولون أن الرأس مصمت لا يمكن أن ينسم وإلا فإنه يصاب بالاستسقاء ، وأن كل ما في الأمر أن هذا العرض يكون ناتج عن الارهاق ويحتاج إلى الراحة وتناول الاسبرين والابتعاد عن الضغوطات النفسية ، ويرى بعض الأطباء أن مظاهر هذا العرض المرضي يدل على وجود خلل في المرسلات والنواقل الكيميائية الموجودة في المخ .
ولهذا العرض المرضي تفسير في الطب الشعبي ، حيث يقال أن تلك الحالة هي عبارة عن ردة فعل طبيعية للجسم عندما يتعرض الفرد لدرجة حرارة باردة وهو دافئ ، وأنه يمكن علاج هذا الأمر ببعض الخطوات العلاجية .
الأسباب المحتملة لهواء الرأس
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب في حدوث هذا العرض منها :
– التعرض للبرودة الصادرة من المكيف بشكل كبير .
– حدوث نشاط لأنواع معينة من البكتيريا بالجهاز التنفسي والتي تنشط في الشتاء .
– عدم احتواء الجسم على كمية كافية من الماغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور .
– قلة مستوى السوائل بالجسم .
علاج هواء الرأس
ليس هناك علاج مباشر لهذا العرض حتى الآن ، ولكن يمكن اللجوء لبعض الوسائل التي من خلالها يتم تقليل الأعراض المصاحبة لهواء الرأس ، وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي :
استخدام الحجامة
تعد الحجامة هي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لعلاج هواء الرأس ، فهي تساعد على تهدئة الألم المصاحب له .
ممارسة الرياضة
يفضل اللجوء إلى ممارسة التمارين الرياضة التي تعمل على زيادة وصول الدم إلى الدماغ ، كذلك فإن ممارسة اليوجا تعد من الأمور الفعالة التي تساهم في علاج هذه الحالة لأنها تساعد على الراحة والاسترخاء ، ولابد أن يتجنب المصاب القيام بمجهود عضلي قوي .
تناول المسكنات
تعمل المسكنات على تخفيف الألم لذلك يمكن استخدام أحد أنواع المسكنات مع العمل على تدفئة الجسم بشكل جيد ، ولكن يجب الامتناع عن تدليك أو فرك الرأس لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات بالرأس .
تطبيق وصفات زيت الزيتون
هناك طريقتين لاستخدام زيت الزيتون لتخفيف آلام هواء الرأس :
– الطريقة الأولى : يتم خلط نصف كوب من زيت الزيون مع ملعقة ونصف من حبة البركة ، ثم وضع المزيج على النار وتقليبه جيدًا لمدة خمس دقائق ، بعد ذلك يوضع المزيج على منتصف رأس المصاب ، ثم يتم احضار كيس مصنوع من البلاستيك وتغطية الرأس به ، ثم يتم لف الرأس باستخدام منشفة وترك المصاب يأخذ غفوة حتى تقوم رأسه بإفراز العرق ويشفى من الألم .
– الطريقة الثانية : يتم إحضار إناء ويوضع به ربع كوب من زيت الزيتون وملعقتين من حبة البركة وملعقين من الزنجبيل وملعقتين من القرنفل المطحون ثم يتم مزجهم بشكل جيد ، بعد ذلك يوضع المزيج على النار ويتم الانتظار حتى ترتفع درجة حرارته قليلاً ، بعد ذلك يوضع المزيج على الرأس ويتم تغليف الرأس بكيس بلاستيك ثم تغطيته بمنشفة وترك المصاب طوال الليل بها ثم نزعها في الصباح ، ومن الجدير بالذكر فإن هذه التجربة يجب أن يتم تكرارها سبعة أيام على التوالي حتى ينتهي الألم .
استخدام الأعشاب
– يمكن أن يتم عمل خليط من حبة البركة والكمون حيث يم إضافتهم إلى الماء المغلي ، ويقوم المريض باستنشاق البخار الناتج عنها لمدة تتراوح من عشرة إلى أثني عشر دقيقة يوميًا .
– من الممكن اسخدام أعشاب الكافور حيث يتم وضعها بالماء وغليها واستنشاق بخار الماء الناتج عنها .
– يمكن أن يتم وضع ملعقة صغيرة من زيت الأوكالبتوس بكوب ماء مغلي ، بعد ذلك يتم شربه ، حيث يعمل هذا الزيت على تخفيف أعراض هواء الرأس .
– يمكن أن يتم تحضير عجينة الأعشاب من خلال إضافة ملعقتين من حبة البركة على ملعقتين من الكمون وخلطهم بشكل جيد مع وضع كمية بسيطة من الخل عليهما ، ثم يتم وضع الخليط على نار هادئة وتقليبه حتى يصبح الخليط دافئ ، بعد ذلك يوضع الخليط على الرأس ويتم لف الرأس بكيس من البلاستيك ثم وضع منشفة عليه وترك المريض لينام لترك فرصة للرأس لكي تفرز العرق ويتم التخلص من الألم .
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