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التقشير الكيميائي هو نوع من التقشير الذي يتم في الوجه حتى يخلص الوجه من العديد من مشاكل البشرة المتنوعة لأنه يقضي على خلايا الجلد الميتة والبثور والحبوب، لهذا سوف نستعرض لكم متى يتقشر الوجه بعد التقشير الكيميائي.

ما هو التقشير الكيميائي ؟

التقشير الكيميائي هو نوع من التقشير الذي يعمل على تحسين نسيج الجلد ويتخلص من الطبقة الخارجية من الجلد التالفة، وهو في الغالب يستخدم على الوجه والرقبة واليدين.

يعتبر التقشير الكيميائي من أكثر الطرق ذات الفعالية في التخلص من الجلد الميت وتحسين نوعية البشرة، ويتم استخدامه من قبل الأطباء لأنه يوضع بنسب معينة .

أسباب اللجوء إلى التقشير الكيميائي

– يستخدم التقشير السطحي لتحسين مظهر التغيرات الصباغية في الجلد، أو للتخلص من أي ندبات حب الشباب، أو القضاء على التلف الذي تتسبب فيه الشمس، بالإضافة إلى التخلص التجاعيد الدقيقة في جميع أنواع البشرة.

– يستخدم أيضًا التقشير المتوسط لعلاج التجاعيد الخفيفة إلى المعتدلة، وكذلك لعلاج تلف البشرة الناتج عن أشعة الشمس على المدى الطويل، وتغيرات الصباغ، والآفات السابقة لسرطان الجلد الذي عادة ما يكون سببها التعرض للشمس.

– التقشير العميق يستخدم في علاج التجاعيد الشديدة، وتلف الشمس الطويل المدى، والتغيرات الصبغية الواضحة، والآفات التي تنمو على الجلد.

– يتم التقشير العميق فقط على الوجه، ولكن يحذر من هذا التقشير العميق على أنواع البشرة الداكنة، لأنها تبيض الجلد مما قد يسبب التشوه.

متى يتقشر الوجه بعد التقشير الكيميائي

– في الغالب لا يتم التقشير المتوسط ​​في العيادة الخارجية لكن في حالة حدوث هذا التقشير الكيميائي فإنه يأخذ بضعة أيام من العمل للتعافي.

– التقشير المتوسط للجلد يؤدي إلى بعض الحروق في الجلد الخفيفة ويستغرق الجلد من 5 إلى 7 أيام للشفاء إلى نقطة معتدلة حيث يمكنك استخدام الماكياج لإخفاء الاحمرار الناتج عن التقشير.

– قد يشعر المريض بعد التقشير بألم بسيط في الوجه، بالإضافة إلى أنه يكون هناك بعض التورم، خاصة إذا تم علاج المنطقة المحيطة بالعين، لكن سوف يتحول الجلد إلى اللون البني المحمر في يومين إلى ثلاثة أيام ويصبح قشريا، ثم سيبدأ الجلد في التقشر على مدى الأيام القليلة المقبلة.

– التقشير العميق يتسبب في حرق عميق للجلد، وينمو الجلد مرة أخرى بعد حوالي 10 إلى 14 يوما من التقشير العميق.

– يبقى الجلد بعد هذا التقشير أحمرا اللون لمدة 3 أسابيع، وقد يصل الأمر إلى شهرين بالنسبة لبعض الأشخاص، لكن معظم المرضى يأخذون حوالي أسبوعين إجازة من العمل والشفاء الكامل للجلد قد يستغرق عدة أشهر.

أمور يجب اتباعها قبل عملية التقشير الكيميائي

– في البداية يمكن أن يساعدك الطبيب في تحديد عمق التقشير ونوع المادة الكيميائية الأفضل بالنسبة لك والمناسبة مع بشرتك.

– يتم في البداية عمل اختبار في جزء صغيرة للحصول على فكرة أفضل عن النتائج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة.

– يجب أن تبدأ في تجهيز نفسك قبل عملية التقشير بحوالي 2 إلى 3 أسابيع قبل التقشير من خلال وضع الكريمات والمرطبات لأن ذلك قد يقلل أيضا من فرصة العدوى وغيرها من المشاكل، خاصة تغيرات اللون غير المستوية في الجلد.

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الأمور التي يجب مراعاتها بعد عملية التقشير

هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها بعد عملية التقشير منها:

– ضرورة تنظيف الجلد عن طريق استخدام الماء أو غسول خاص يخبرك به الجراح.

– مراعاة القيام بتغيير الضمادة أو المرهم على الجرح وذلك للتقشير المتوسط والعميق.

– مراعاة ترطيب البشرة يوميا لمنع الإصابة بالجفاف.

– يجب عدم التعرض لأشعة الشمس نهائيًا بعد هذا لتقشير حتى توقف التقشير ويمكن استخدام واقي الشمس.

– في حالة التوقف عن التقشير، يجب استخدام واقي الشمس كل يوم، لأنه من المحتمل أن تتعرض البشرة الجديدة للتلف بسبب الشمس.

– قد يصف لك بعض الأطباء بعض مستحضرات الطبية مثل استخدام كريم تريتينوين كل ليلة، وعادة ما يبدأ استخدامه من 2 إلى 3 أسابيع بعد التقشير.

مخاطر التقشير الكيميائي وأثاره الجانبية

تظهر بعض الاضرار الجانبية من التقشير الكيميائي مثل :

– الإصابة بوجود احمرار في البشرة، توقع بعض احمرار الجلد بعد التقشير الكيميائي.

– مع التقشير العميق أو مع بعض أنواع البشرة، يمكن أن يكون الاحمرار شديدا، ولكن هذا الاحمرار قد تتلاشى في غضون بضعة أسابيع، أو قد تستمر عدة أشهر على حسب طبيعة كل حالة.

– يحدث بعد هذا التقشير بعض التغيرات في لون الجلد، حيث المناطق المعالجة قد تكون أغمق أو أفتح من الجلد المحيط بها.

– الإصابة بوجود تورم، بشكل رئيسي حول العينين.

– الإصابة بحدوث الندوب الخفيفة.

– يظهر رد فعل تحسسي للمادة الكيميائية.

– زيادة الحساسية لأشعة الشمس.