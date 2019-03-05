صحة أبوظبي تقدم رعاية صحية عالية الجودة للمشاركين في الأولمبياد الخاص

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمشاركين في الحدث الرياضي الإنساني الأكبر في العالم "الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019" الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس/آذار الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتقدم شركة "صحة" للحدث طواقم إدارية وطبية وفنية متخصصة وذات كفاءة عالية، تشمل إخصائيين واستشاريين طبيين، وموظفي تمريض، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي تغذية، وأسطول سيارات إسعاف مع طواقم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وموزعة على أماكن الحدث.





وقع الاتفاقية راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وتضمنت الاتفاقية محاور التعاون بين الجانبين وآلية التنسيق بينهما خلال فترة الحدث.

وأكد راشد القبيسي حرص شركة "صحة" على توفير رعاية صحية عالية الجودة وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمتعاملين مع منشآتها الطبية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، معربا عن الفخر أن تكون شركة "صحة" شريكاً للحدث العالمي الإنساني الأبرز الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019" الذي تستضيفه أبوظبي عاصمة الإنسانية التي تولي جميع شرائح المجتمع عناية فائقة.

وقال إن شركة "صحة" ستوفر كوادر طبية متخصصة تقدم الرعاية الطبية للمشاركين في هذا الحدث العالمي المعني بذوي الإعاقة الذهنية الذين يحتاجون لعناية خاصة، إذ لدى "صحة" المقدرة على توفير كل الشروط والمتطلبات من طواقم طبية وفنية وإدارية، ومرافق ومنشآت طبية تراعي احتياجات هذه الفئة.

وبدوره أكد الدكتور مروان الكعبي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أن الشركة بجميع طواقمها الإدارية والطبية والفنية ستكون بأعلى درجات الجاهزية لتقديم رعاية صحية مميزة لهذا الحدث العالمي البارز.

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وأضاف أن "صحة" لديها الإمكانيات العالية لتوفير الرعاية الطبية للأحداث العالمية، وقد وفرت بالفعل متطلبات فعاليات مهمة استضافتها أبوظبي مؤخراً مثل معرضي الدفاع الدولي "أيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019"، كما أجرت قبل أيام تمرين الجاهزية 2019 الذي أظهر تميزاً ونجاحاً كبيراً، واستعداداً بارزاً لتعامل شركة صحة بطواقمها وأجهزتها ومرافقها مع الأحداث الكبرى.





وأوضح أن أبوظبي تميزت في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، إذ نجحت في بداية هذا العام بتنظيم كأس آسيا، وتستعد لتنظيم حدث رياضي يعد الأضخم على المستوى العالمي الأولمبياد الخاص 2019 الذي يبرز مكانة أبوظبي باعتبارها بيئة مؤهلة لاستيعاب ودمج أصحاب الهمم، وبما يعكس جهود القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز الدمج المجتمعي، وزيادة فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وبما يظهر الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أكد راشد عبدالله الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 أن اتفاقية التعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ستعزز الجهود لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لجميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.

وأضاف: "هذا الاتفاق هو نتيجة لتعاون الجانبين والتزامهما بحشد جميع الطاقات والموارد المتاحة من أجل تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية للمشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019".

وأوضح راشد عبدالله أن الشراكة بين شركة "صحة" واللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير لتقديم الرعاية الصحية المتميزة، وتحسين نظام الرعاية الصحية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتغطي الخدمات التي ستقدمها شركة "صحة" بموجب الاتفاقية جميع المسابقات وحفل الختام وحفل الافتتاح والأحداث غير الرياضية وأحداث المتابعة التي تنظمها اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص بأبوظبي بخصوص الأولمبياد.