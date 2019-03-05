باسم سمير يكشف أهمّ مُميِّزات اللومينير لتبييض الأسنان

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، أنه يمكن استخدام اللومينير لمن يرغبون في التمتع ببياض الأسنان بشكل دائم، وهذا غير متوفر مع إجراء تقنية التبييض لأنها سرعان ما تنتهي بعد فترة مؤقتة وتتطلب معاودة إجرائها كل فترة بالإضافة إلى ما يتخلله التبييض من ألم شديد في الرأس كفيل أن يقلع عنه المريض ويلجأ إلى استخدام اللومينير أحدث تقنيات تبييض الأسنان، ومن يرغبون في التمتع بابتسامة عريضة ساحرة.

وقال الدكتور باسم سمير، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، إن من مميزات استخدام اللومينير عدم الحاجة إلى تخدير المريض وتطويل الأسنان إذا كانت قصيرة وإصلاح كسور الأسنان الناتجة عن الحوادث وعدم الحاجة إلفى برد الأسنان, والأسنان التي تغير لونها بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية والشاي والقهوة مما يغيّر لون الأسنان مع مرور الوقت، والأسنان المتشققة وغير منتظمة الشكل أو متناسقة مع بعضها البعض وغلق المسافات بين الأسنان.

وأوضح الدكتور باسم سمير أن اللومينير تقنية رائجة لتحسين مظهر الإنسان والابتسامة بشكل عام ويعدّ من طبقات مادة الزيركون التي لا تتلون بمرور الوقت، ذات سماكة رقيقة جدا وتصل إلى 0.3، وهي نفس سماكة العدسات اللاصقة للعين وتوضع على سطح السن، وأشار سمير إلى أنه يتم تركيب اللومينير خلال جلستين، الأولى يأخذ فيها الطبيب مقاسات الأسنان ومجموعة لصور أسنان المريض، أما الجلسة الثانية يتم فيها تركيب أو لصق قشور اللومينير بشكل سهل جدا مع سد الفراعات بين الأسنان وتحسين الشكل الجمالي.

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