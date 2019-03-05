شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ثنية ملتحمة العين كيف تسيل الدموع من عينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملتحمة فى العين عبارة عن أغشية رقيقة تغطي جزء من السطح الأمامي للعين والسطح الداخلي للجفون، تحتوي الملتحمة وفقا لتقرير موقع " allaboutvision"على العديد من الأوعية الدموية الصغيرة التي توفر المغذيات للعين والحماية، كما تحتوي أيضًا على خلايا خاصة تفرز أحد مكونات الصمغ المسيل للدموع للمساعدة في منع متلازمة جفاف العيون، كما أن أهم وظائف لها تتمثل فى :

الحفاظ على السطح الأمامي للعين رطب.

الحافظ على السطح الداخلي للجفون أيضا رطبة بحيث يتم فتحها وغلقها بسهولة دون احتكاك أو التسبب في تهيج العين.

حماية العين من الغبار والكائنات الدقيقة المسببة للعدوى.



ثنية ملتحمة العين

ما هى ثنية ملتحمة العين

هناك جزء فى الملتحمة يسمى" ثنية ملتحمة العين" وهى عبارة عن ثنية صغيرة تقع أخر الملتحمة ، تعمل أثناء حركة العين ، للمساعدة في الحفاظ على صرف الدموع عبر البحيرة الدمعية ، وبدون الثنائي سترتبط الملتحمة مباشرة بمقلة العين.

تعمل ثنية الملتحمة أيضا على الحد من الحركة، وتعتبر البقية الباقية للأغشية الرشيقة أو ما يطلق عليه (بقايا الجفن الثال) التي يتم رسمها عبر العين للحماية ، وهي موجودة في حيوانات أخرى مثل الطيور والزواحف والأسماك .

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قد تصاب ثنية الملتحمة بالتهاب وحكة عندما تصاب العين بنوع من الالتهاب يسمى الالتهاب الدمعي، ويكون ذلك بسبب إطلاق الهيستامين في الأنسجة و فى الصمغ المسيل للدموع.



الجفن الثالث

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