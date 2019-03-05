"صندوق الشيخ زايد" يحقق للشيشانيات أحلامهن بإطلاق "التاكسي النسائي"

أطلق صندوق الشيخ زايد الاستثماري، الذي يعمل في الشيشان، مشروعًا طال انتظاره داخل الدولة المحافظة، حيث تضطر النساء في الشيشان أحيانًا إلى التنقل مشيًا على الأقدام لرفضهن الجلوس في سيارات مع رجال غرباء، وهو ما دفع إلى إطلاق "التاكسي النسائي" لنقل الإناث فقط، وتقوده النساء فقط. وأعلنت هيئة الائتمان التابعة للصندوق عن موافقتها على تمويل هذا المشروع.

ويأتي هذا الحدث قبيل اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس، والذي تحتفل به جمهورية الشيشان ضمن جمهوريات روسيا، التي تحتفل بهذا العيد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. وسوف يسمى المشروع "فتيات" باللغة الشيشانية، حيث يؤكد القائمون على أن هذه الخدمة ستكون مناسبة للنساء، لما تعود عليه المجتمع الشيشاني ذو الطبيعة الدينية المحافظة، والذي يعتز بتقاليده وعاداته الإسلامية، من الفصل بين النساء والرجال الأغراب عنهن.

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