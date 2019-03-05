شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الكاكاو يساعد في الحد من التعب المرتبط بالتصلب المتعدد “MS” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الكاكاو يساعد في الحد من التعب المرتبط عادة بالتصلب المتعدد (MS).

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الكاكاو، والشيكولاتة الداكنة، غنية بالفلافونيدات وهى المواد الموجودة بكثرة في الفواكه والخضروات وترتبط بخصائص مضادة للالتهاب.

وأشار الباحثون إلى أن الكاكاو يمكن أن يساعد على تخفيف الألم لتسعة من أصل 10 أشخاص مصابين بمرض التصلب المتعدد.

وقال الباحثون إن أسباب التعب النفسي والجسدي التي يعاني منها مرضى التصلب المتعدد معقدة للغاية، ومن المحتمل أن تكون بسبب العوامل العصبية ، والالتهابية ، والتمثيل الغذائي ، والنفسية، لذلك لا تصلح معهم أياً من الأساليب المتاحة حالياً التى لا تقدم راحة طويلة الأمد.

تشير الأبحاث السابقة إلى أن الشوكولاتة الداكنة ، التي تحتوي على ما بين 70% و 85% من الكاكاو الصلب ، تحسن الإجهاد بشكل شخصي لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن.

وقد دفع هذا الباحثين إلى معرفة ما إذا كان من المفيد أيضًا استكشاف إمكانات الكاكاو في المساعدة على معالجة التعب المرتبط بالتصلب المتعدد.

وأظهرت الدراسة الجديدة أن أولئك الذين يشربون الكاكاو تحسنوا بنسبة 45% من التعب الذاتى و 80% تحسن في سرعة المشي، كما تحسنت أعراض الألم أيضًا.

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وقال الباحثون "تثبت دراستنا أن استخدام التدخلات الغذائية ممكن ويمكن أن يوفر منافع على المدى الطويل لدعم إدارة التعب من خلال تحسين القدرة على التحمل والتعب".

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