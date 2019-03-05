شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الغيبوبة من الحالات الطارئة التى يتعرض لها بعض الاشخاص وهى عبارة عن حالة اغماء طويلة قد تستمر لأسابيع أو اكتر، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الغيبوبة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic



غيبوبة

س: ما هى أسباب الاصابة بالغيبوبة؟

ج:

هناك العديد من المشكلات التى تسبب الغيبوبة وهى

1:اصابات الدماغ الرضحية ، وغالبا تحدث نتيجة الاصطدام المرورى أو اعمال العنف.

2:سكتة دماغية ، يمكن ان تؤدى لقلة امداد الدماغ بالدم او انقطاعه ، ونتيجة انسداد الشرايين وانفجار الوعاء الدموى .

3:الأورام، يمكن أن تؤدي أورام الدماغ أو إلى الإصابة بالغيبوبة.

4: مرضى السكر اكثر عرضا للتعرض للغيبوبة بسبب انخفاض السكر فى الدم او ارتفاعه .

5: نقص الاكسجين فى الدماغ قد يزيد من خطر الاصابة بالغيبوبة.



غيبوبة 1

6:بعض الامراض والعدوى تسبب الغيبوبة ومنها "التهاب الدماغ، التهاب السحايا، تورم الدماغ، تلف الدماغ".

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7: السموم، يمكن أن يؤدي التعرض للسموم، مثل أول أكسيد الكربون أو الرصاص، إلى تلف الدماغ والغيبوبة.

س:ما هى أعراض الغيبوبة؟

ج:

1: عدم وجود استجابة من أطراف الجسم ما عدا حركات ردود الفعل.

2:عدم انتظام التنفس.

3: عدم الاستجابة للمنبهات المؤلمة.

4: عدم القدرة على التواصل الخارجى مع المحيطين .

س:ما هى المضاعفات التى تسببها الغيبوبة؟

ج: على الرغم من تعافي العديد من الأشخاص تدريجيا من الغيبوبة، إلا أن البعض الآخر قد يتوفى مع مرور الوقت ، وقد يعانى بعض المتعافيين من اعاقات ومشاكل صحية كبيرة ومنها القروح والتهابات المثانة والجلطات الدموية فى الساقين.

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