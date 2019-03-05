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يعد الأرجنين من الأحماض الأمينية من النوع النصف أساسي والتي تحتوي على النيتروجين وهو من العناصر التي توجد في الطبيعية والتي من الصعب على الجسم البشري إنتاجه، لذلك فإن الجسم يحصل عليه من خلال تناول العديد من المنتجات الأخرى مثل الألبان والمكملات الغذائية ويعتمد على الأرجنين اليوم الكثير من اللاعبين والمهتمين ببناء الجسم والعضلات.

فوائد الارجنين للجنس

بعد الكثير من الدراسات التي تمت على الأرجنين تم التوصل إلى أن تلك المكملات الغذائية من شأنها رفع القدرة الجنسية عند الرجال والسيدات على حد سواء، فيوجد به العديد من الفوائد التي تخص الجنس على وجه التحديد وقد أشارت تلك الدراسات على أن الأرجنين لديه القدرة الكبيرة على التخلص من مشكلة ضعف الانتصاب وقد نجد أن الأرجنين اليوم المتوفر مضاف إليه أنواع عديد من الأعشاب والمكملات الغذائية بهدف زيادة القدرة الجنسية، وعن الفوائد التي توجد في الأرجنين والتي تخص الجنس ما يلي :

1- لدى الأرجنين القدرة الكبيرة على تحسين الانتصاب وزيادة قوته عند الكثير من الرجال، دائما ما ينصح الأطباء بعدم تناول تلك المكملات الغذائية التي تحتوي على الآرجنين مع حبوب الفياجرا نظرا لتأثير كل منهم على ضغط الدم وانخفاضه ومن ثم التعرض إلى المشاكل الصحية.

2- أفادت الدراسات أن تناول 5 جرامات يوميا من الأرجنين يزيد من القوة الجنسية عند الرجال ويقلل من مشكلة الضعف الجنسي عند الشباب وكبار العمر أيضا.

3- يساهم الأرجنين في زيادة عدد الحيوانات المنوية عند الرجال ومن ثم زيادة فرصة حدوث حمل.

4- كما تعد تلك المكملات الغذائية هي الأخرى مفيدة للسيدات فهو منشط جنسي للسيدات.

فوائد أخرى من تناول الأرجنين

ولا تتوقف فوائد الأرجنين على الصحة الجنسية زيادة القدرة عند الرجال فحسب بل أن له العديد من الفوائد الصحية الأخرى وهي على النحو التالي :

1- الأرجنين مهم ومفيد في زيادة إفراز هرمون النمو.

2- يساهم في التخلص من الوزن الزائد في الجسم وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

3- يساهم في بناء الكتلة العضلية للإنسان ويمنح الجسم الطاقة والقوة الكبيرة.

4- في حالة ارتفاع معدل الكوليسترول الضار في الدم فإن الأرجنين يعمل على خفضه وتحسين الصحة العامة.

5- كما يساهم في زيادة توسيع الأوعية الدموية في الجسم البشري مما يساهم في ضخ كميات كبيرة من الدم إلى العضلات ومن ثم القيام بالمهام الحيوية الخاصة به.

6- كما يعد من الأشياء الهامة والمفيدة لمن يعاني من مشاكل جنسة أو المعاناة من العجز الجنسي خاصة عند الرجال.

7- يساهم في تقوية جهاز المناعة وبالتالي زيادة قدرة الجسم على التصدي للكثير من الأمراض.

8- يقى من تكون الخلايا السرطانية في الجسم البشري وتؤكد الدراسات على أن الأرجنين لديه القدرة على الحد من نمو وتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم البشري أو من يعاني منها.

9- هام لوقاية الجسم من التعرض إلى داء السكر.

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10- يعمل على تقوية الجسم والحد من أمراض القلب والتي من بينها الجلطات.

11- يخلص الجسم من التهابات المفاصل.

12- من يعاني من ضغط الدم المرتفع وقام بتناول الأرجنين فهو مثالي في ضبط مستوى ضغط الدم.

13- يخفف من التهابات المعدة خاصة التي يعاني منها الأطفال حديثي الولادة.

14- يحمي من مشكلة الصلع ويعمل على تقوية الشعر.

15- من الممكن أن يستخدم في تقليل الألم الناتج عن آلام الصدر وخاصة من يعاني من الذبحة الصدرية.

16- كما يخفف من أوجاع الأطراف الذي ينتج عن عدم وصول الدم لها.

موانع استخدام الأجنين

على الرغم من الفوائد العديدة التي توجد في الأرجنتين إلا أنه يوجد العديد من التحذيرات الهامة لابد من الأخذ بها في الاعتبار قبل تناوله حيث من الممكن أن يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية ومن بين محاضير تناول الأرجنين ما يلي :

1- ممنوع تناول الأرجنين لمن يعاني من قرحة المعدة والأثنى عشر.

2- كما يعد من الأدوية الممنوعة على من يعاني من مرض الهربس.

3- إذا كنت ممن يعانون من الأمراض الكلوية لابد من عدم تناول الأرجنين فهو يعمل على تراكم البوتاسيوم في الكلى ومن ثم التعرض إلى مشاكل صحية.

4- ممنوع استخدامه من قبل السيدات خلال فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية فهو مضر بهم كثيرا خلال تلك الفترة.

5- ممنوع تناول الأرجنين مع الفياجرا من أجل تحسين الصحة الجنسية فكل منهم لديه التأثير السلبي على معدل ضغط الدم.

6- من الأفضل تناول الأرجنين كمكمل غذائي قبل ممارسة التمارين الرياضية بنصف ساعة وبعد تناول الوجبات الرئيسية.

7- كما يعد من الأدوية الممنوعة على من يعاني من مشاكل نفسية والتي من بينها مشكلة انفصام الشخصية.

8- ممنوع على من يعاني من إنخفاض في معدل ضغط الدم.

9- ممنوع استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية البروتين أي من يعاني من حساسية لتناول البروتين الحقيقي من اللحوم والبيض والحليب وغيرهم، كما يمنع استخدامه من قبل المرضى الذين يعانون من مشاكل في العظام.

10- لا تعرض نفسك في جميع الأحوال إلى استخدام الدواء بجرعات كبيرة بهدف الحصول على نتيجة أسرع حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية أنت في غنى عنها.