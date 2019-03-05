فوائد عصير البطيخ الاحمر للجنس

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لقد جرب الرجال الكثير من العلاجات المختلفة لعلاج ضعف الانتصاب وكانت النتائج مختلطة ، وعلى الرغم من أن الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولية ، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن البطيخ قد يكون بديلاً جيدًا للفياجرا .
الفياجرا وضعف الانتصاب
إن ظهور الفياجرا وغيرها من علاجات ضعف الانتصاب هي بمثابة ثورة في عالم الطب الجنسي ، لم يعد الرجال الذين يعانون من حالات طبية معينة أو إضطرابات الشيخوخة المرتبطة بالعمر يضطرون إلى الاستقالة من حياتهم الجنسية غير المرضية .
ومع ذلك ، لا تعمل تلك الأدوية مع كل الرجال ، فهناك بعض الرجال الذين يعانون من الآثار الجانبية ، في حين أن الدواء يكون غير مناسب للبعض الآخر ، مثل الرجال الذين يعانون من أنواع معينة من آلام الصدر وأمراض القلب .
بالنسبة للرجال الذين لا يستطيعون تناول الفياغرا ، فإن البطيخ هو بديل آمن من غير المحتمل أن يتسبب في آثار جانبية خطيرة .
عصير البطيخ لعلاج ضعف الانتصاب
البطيخ هو مصدر طبيعي للسيترولين ، وهو حمض أميني قد يدعم الانتصاب بشكل أفضل .
تعمل الفياجرا عن طريق زيادة تدفق الدم إلى القضيب ، مما يسمح للرجل بسهولة أكبر في الحصول على الانتصاب عندما يتعرض للاثارة ، وقد يفعل السيترولين الشيء نفسه ، على الرغم من أنه يعمل بطريقة مختلفة عن الفياجرا .
تشير الأبحاث الأولية إلى أن الجسم قد يحول السيترولين إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين ، والأرجينين يتحول إلى أكسيد النيتريك ، ويعمل اكسيد النيتريك على زيادة فتح الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى القضيب وتحسين الانتصاب .
ونظرًا لأن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء ، فإن أعلى تركيزات من السيترولين تأتي من عصير البطيخ المركّز ، لذلك يفضل أن يشرب الرجال عصير البطيخ للحصول على نتائج أفضل .
فوائد البطيخ تأتي من السيترولين ، لذلك فإن استخدام البطيخ بطريقة تزيد من تناول سيترولين يزيد من الفوائد ، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2005 أن البطيخ الأحمر كان أقل قليلاً في السيترولين من الأصناف الصفراء أو البرتقالية .
ولقشرة البطيخ تركيزات أعلى من السيترولين من لحم الثمرة ، لذلك لزيادة استهلاك السيترين ، يمكن للناس محاولة مزج قشرة البطيخ في العصير ، ولم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين أصناف البطيخ التي تحتوي على بذور والخالية من البذور .
هناك بعص الشركات التي تبيع أيضا مكملات السيترولين ، على الرغم من أن هذه المنتجات يمكن أن تزيد من تناول السيترولين ، إلا أن إدارة الغذاء والدواء لا تقيم سلامة أو فعالية هذه المكملات ، كذلك إذا أردت تناولها فيجب أن يكون ذلك فقط بموافقة طبيبك ، فعلى الرغم من عدم وجود آثار جانبية حادة معروفة ، إلا أن هناك احتمالًا للتفاعلات الدوائية ، خاصةً إذا كنت تتناول دواءًا مثل عقار الفياجرا .
فوائد ومخاطر البطيخ لضعف الانتصاب
– قد يستفيد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب من السيترولين الموجود في البطيخ ، كذلك عند تناول البطيخ ، يمكنك الاستفادة من العديد من الفوائد الغذائية الأخرى بخلاف السيترولين ، فهو يعد مصدر عالي لفيتامين A وفيتامين C وكذلك الألياف والبوتاسيوم ، وما لم يمكن الشخص لديه حساسية من البطيخ فإنه يعد آمنًا له .
– يجب أن يناقش الرجال المصابون بالسكري مع أطبائهم كمية البطيخ التي يمكن أن يستهلكوها بأمان ، حيث يمكن للبطيخ والفواكه الأخرى رفع مستويات السكر في الدم ، لذا قد يكون تناول كميات كبيرة غير آمن لبعض مرضى السكري .
– البطيخ منخفض في السعرات الحرارية ، ولكن الاستهلاك المفرط لأي طعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، لذلك من غير الحكمة تناول كميات كبيرة من أي طعام ، خاصة إذا كان ذلك يسبب ألمًا في الأمعاء أو شعورًا بالامتلاء .
– إن البطيخ ملئ بالمواد المضادة للاكسدة ، وهي بالطبع جيدة لصحتك العامة ولكن بكميات معتدلة ، وفقا للمركز الوطني للصحة التكميلية والمتكاملة ، يمكن أن تكون مستويات عالية من مضادات الأكسدة ضارة بصحتك .
– يمكن للسيترولين التفاعل مع الأدوية الموصوفة من أجل: ضعف الانتصاب ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والاضطرابات العصبية ، وارتفاع ضغط الدم .
القيمة الغذائية للبطيخ
كوب واحد من البطيخ (152 غرام) يحتوي على:
43 سعرة حرارية
0 غرام من الدهون
2 ملليغرام من الصوديوم
11 غراما من الكربوهيدرات (بما في ذلك 9 غرامات من السكر)
1 غرام من الألياف
كوب واحد من البطيخ يوفر النسبة المئوية التالية من الفيتامينات اليومية:
17 في المئة من فيتامين أ
21 في المئة من فيتامين ج
2 في المئة من الحديد
1 في المئة من الكالسيوم
يحتوي البطيخ أيضا على الثيامين ، الريبوفلافين ، النياسين ، فيتامين ب 6 ، حمض الفوليك ، حمض البانتوثنيك ، المغنيسيوم ، الفوسفور ، البوتاسيوم ، الزنك ، النحاس ، المنغنيز ، السيلينيوم ، الكولين ، الليكوبين ، والبيتين ، ووفقا للمجلس الوطني لترويج البطيخ ، يحتوي البطيخ على الكثير من الليكوبين أكثر من أي فاكهة أو خضروات أخرى .
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