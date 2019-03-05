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تعد الخضروات الورقية من أهم الخضروات فائدة للجسم فهي تحتوي على نسبة مناسبة للجسم من الفيتامينات والمعادن الهامة، ويؤكد الكثير من خبراء التغذية أن تلك الخضروات الورقية التي يتم تزين الطعام بها لابد وأن تدخل في الوجبات الغذائية الرئيسية للإنسان حتى يحصل الجسم على كفايته من تلك العناصر والفيتامينات الهامة.

فوائد الخضروات الورقية

يوجد في الخضروات الورقية اليوم العديد من الفوائد التي من الصعب حصرها فيوجد العديد من الأنواع من الخضروات التى لها أوراق والتي تختلف القيمة الغذائية الخاصة بها ومحتوياتها من فيتامينات ومعادن عن الأنواع الأخرى ومن بين الفوائد العامة التي توجد في الخضروات الورقية بالنسبة للجسم البشري ما يلي :

1- تقي من تعرض الجسم إلى هشاشة العظام فالكثير من تلك الخضروات الورقية تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والتي تحمي الجسم بشكل كبير من خطورة التعرض إلى هشاشة العظام.

2- كما تحتوي تلك الخضروات على العديد من المركبات الهامة في حماية البشرة والتي من بينها البيتاكاروتين والتي من شأنها إصلاح الخلايا التالف في جسم الإنسان كما تساهم في رفع درجة حماية البشرة من العديد من العوامل الخارجية والتي من بينها أشعة الشمس الضارة.

3- كما أن تلك الخضروات لديها القدرة الكبيرة على وقاية الجسم من بعض الأمراض الخطيرة والتي تتمثل في أمراض القلب فهي تحتوي على حمض الفوليك الهام والتي يساهم في رفع كفائة الجسم في التصدي إلى الكثير من الأمراض من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية.

4- تناول كميات من الخضروات الورقية لديها دور كبير في تحسين حالة الشخص المزاجية فهي تنتج السيروتونين الذي لديه قدرة مذهلة على التخلص من الحالات النفسية والاكتئاب.

5- يحسن من صحة الهضم نظرا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف التي لديها دور هي الأخرى في تحسين قدرة الجهاز الهضمي على العمل.

6- بفضل احتواء تلك الخضروات الورقية على العديد من الفيتامينات الهامة والعناصر الغذائية المختلفة فهي تساهم في زيادة قدرة الجسم على التصدي للكثير من الأمراض المختلفة.

7- تحتوي على فيتامين E ذلك الفيتامين الهام في المحافظة على صحة الجلد والبشرة كما تساهم في تأخير ظهور علامات التقدم في العمر على البشرة.

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8- تحتوي على الألياف الهامة والضرورية في تحسين الصحة العامة للجسم من خلال تقليل مستوي الكوليسترول الضار في الدم ورفع نسبة الكوليسترول الجيد.

9- كما تحتوي تلك الخضروات على نسبة من الماء الذي يحسن من الصحة العامة للجسم لقدرته الكبيرة على طرد السموم من الجسم.

أهم الخضروات الورقية وفوائدها

يوجد اليوم العديد من الأنواع المختلفة من الخضروات الورقية كل منهم لديه الفوائد الخاصة به نظرا لاحتوائه على العديد من المركبات الهامة والفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، ومن بين أنواع الخضروات الورقية الأكثر شهرة واستخداما من قبل المواطنين ما يلي :

الجرجير

واحد من بين أشهر الخضروات الورقية ويعرفه الكثير من الناس ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة في المحافظة على الجسم، وهو من النباتات التي تساهم في حفظ الذاكرة كما أنه لا يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية مما يجعله من الخضروات المثالية في خفض الوزن والمحافظة على الوزن المثالي.

الكرنب

وهو من أشهر الخضروات الورقية من فصيلة الملفوف وله العديد من الاستخدامات المختلفة، ويعد من الخضروات الهامة حيث أنه مصدر هام للبيتاكاروتين كما يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على التصدي للعديد من الأمراض المختلفة.

الخس

الخس من الخضروات التي تحتوي على نسبة وكمية كبيرة من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات ولديه القدرة الكبيرة على الحد من الكثير من الأمراض من بينها التهابات المفاصل أو إعتام عدسة العين كما يعمل على ضغط مستويات ضغط الدم وله قدرة على التقليل من أعراض الكثير من الأمراض.

السبانخ

من المعروف أن السبانخ من الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الحديد مما يجعلها من الخضروات الأكثر استهلاكا نظرا لفوائدها الكثيرة وتحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة كما أن لديها القدرة على الحد من العديد من الأمراض المختلفة وتساهم في المحافظة على الوزن المثالي وصحة العيون وغيرها.

اللفت الأخضر

وهي من الخضروات التي من الممكن تناولها في السلطة أو الخضار المسلوق فهي من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وتحافظ على الجسم من الكثير من المشاكل من بينها أمراض الجلد والعيون.

البقدونس

وعلى الرغم من أنه يعد من الخضروات الورقية صغيرة الحجم إلا أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة التي من شأنها رفع كفاءة الجسم على العمل، وهو يستخدم في حماية الجسم من السموم الضارة التي تتراكم به فهو مضاد للبكتريا كما يعمل على مقاومة التجاعيد التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر.

الملوخية

من بين النباتات الورقية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة من أهمها فيتامين أ وفيتامين ب كما تعد من النباتات الورقي التي لا تفقد الفوائد الخاصة بها عند تعرضها إلى الغسيل أو الطهور على درجة حرارة عالية كما يحدث في بعض الخضروات الورقية الأخرى وتظل محتفظة بكافة الفيتامينات والعناصر التي توجد بها.