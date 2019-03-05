انت الان تتابع موضوع فوائد القرفه المبرومه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القرفة واحدة من بين أشهر التوابل التي يستخدمها الكثير من الناس على مستوى العالم نظرا للفوائد الكبيرة التي توجد بها، وتدخل القرفة سواء القرفة المطحونة أو على شكل أعواد مبرومة في تحضير الكثير من الأصناف سواء الوجبات الرئيسية أو حتى الحلويات لانها تعطى رائحة مميزة للطعام كما تمنح الطعام طعم مميز بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي توجد بها.

اهم فوائد القرفه المبرومه

وعن القرفة من حيث الاستخراج فهي تلك الأعواد التي تستخرج من لحاء شجر القرفة ومن المعروف أن ذلك الشجر متوفر بكثرة في العديد من الدول من أشهرها الهند ودولة سيرلانكا وعلى مر الزمان ويلجأ الكثير من الناس إلى استخدام القرفة في الطب البديل وأيضا في الطعام والحلويات نظرا للفوائد الكثيرة التي توجد بها على الرغم من اختلاف مصادرها وتنوع الأشكال الخاصة بها من بين القرفة المبرومة أو القرفة المطحونة.

ويوجد العديد من الفوائد في القرفة وفقا للكثير من الدراسات التي قد تمت عليها والتي من بينها مايلي :

1- القرفة من البهارات التي لديها القدرة الكبيرة على تعزيز وظائف الدماغ.

2- كما تعد القرفة من الأشياء الطبيعية التي تساهم في تنقية الدم بشكل كبير.

3- تزيد من تدفق وتحسين حالة الدورة الدموية في الجسم ومن ثم تنشيط الجسم بشكل عام.

4- القرفة لديها الكثير من المميزات والتي من بينها تخفيف الألم وفقدان المزيد من الوزن.

5- القرفة من الأشياء التي تساهم بشكل كبير في التحكم في السكر في الدم.

6- تمنع حدوث سرطان القولون.

7- كما يعد مشروب القرفة من الأشياء المفيدة والضرورية لمن يعاني من مشاكل في التنفس.

8- تخفف من أعراض نزول الطمث عند السيدات فهي تعمل على تقليل الأعراض الجانبية لنزول الحيض من المغص الشديد.

9- كما تعد القرفة من مدرات البول الطبيعية.

10-تساعد الجسم على هضم الطعام ومن ثم تنظيم معدل الأيض وفقدان الوزن بشكل طبيعي.

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11- تدخل القرفة اليوم في الكثير من الصناعات الهامة والتي من بينها صناعة العطور.

كما يوجد في القرفة المبرومة الكثير من الفوائد الصحية الأخرى وخاصة ما يتعلق بالأمراض ومن بين تلك الفوائد ما يلي :

1- القرفة وعلاج الجهاز التنفسي: فهي فعالة في التخلص من الكثير من الأمراض التي تتعرض بالجهاز التنفسي والتي من بينها التهابات الحلق والتخلص من أعراض البرد والإنفلونزا.

2- مفيدة جدا في التخلص من مرض السكري والتحكم في نسبة السكر في الدم مما يجعلها من المشروبات الهامة والفعالة في التخلص من مشكلة ارتفاع السكر في الدم.

3- تعالج ألم الأسنان فقد أثبتت العديد من التجارب أن القرفة لديها القدرة الكافية على التخلص من الألم الذي يحدث في الأسنان.

4- تقوى جهاز المناعة فالقرفة لديها قدرة كافية على زيادة قدرة الجسم على التصدي للكثير من الأمراض من خلال زيادة مناعة الجسم كما تحمى الجسم من التعرض إلى العديد من الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تصيبه.

5- ومن الممكن استخدام القرفة كعلاج موضعي للتخلص من الكثير من الأمراض والمشاكل الجلدية والتي من بينها حبوب الشباب.

خطورة الإفراط في تناول القرفة المبرومة

على الرغم من الفوائد الكثيرة والمتعددة التي توجد في القرفة إلا أن يوجد لها العديد من الأضرار نتيجة طبيعية لتناول كميات كبيرة منها ومن بين الأضرار التي تحدث نتيجة تناول كميات كبيرة من القرفة ما يلي :

تليف الكبد

تحتوي القرفة بكافة أنواعها على نسب مختلفة من الكومارين وهو من الأشياء التي يتسبب تناول كميات كبيرة منها إلى حدوث تلف أو تسمم في الكبد لذا من الأفضل عدم تناول كميات كبيرة من القرفة على مدار اليوم والاعتدال في تناولها.

تزيد من خطورة التعرض إلى الأورام السرطانية

أن تناول كميات كبيرة من الكومارين الذي يوجد في القرفة من الأشياء التي تزيد من معدل خطورة تعرض الجسم إلى الأورام السرطانية وتجدر الإشارة أن الأورام السرطانية تنمو في الكبد والرئة والكلى أيضا لذا لابد من الاعتدال في تناول القرفة المبرومة على مدار اليوم.

التعرض إلى تقرحات في الفم

تحتوي القرفة على العديد من المركبات الحساسة التي تزيد من تعرض الفم إلى التقرحات ومن الأفضل تناول كميات قليلة من القرفة سواء على شكل مشروب أو من خلال وضعها مثل التوابل على الطعام لتجنب التعرض إلى بعض المشاكل.

خفض معدل السكر في الدم

من المعروف عن القرفة كونها من الأشياء الطبيعية التي تساهم في خفض مستوي السكر في الدم خاصة لمن يعاني من ارتفاع في السكر، ولكن في حالة الإفراط في تناول كميات كبيرة من القرفة على مدار اليوم من الممكن أن يؤدى إلى نقص في نسبة السكر في الدم ومن ثم تعرض الشخص إلى الدوخة والإغماء في الكثير من الأحيان.

التعرض إلى مشاكل في التنفس

من الممكن أن تتسبب في القرفة في العديد من المشاكل التي تخص الجهاز التنفسي.

وفي حالة تناول كميات كبيرة من القرفة في المرة الواحدة من الممكن أن يؤدى إلى التفاعل مع الأدوية التي تتناولها لذا من الأفضل تناول كميات بسيطة منها في اليوم.