انت الان تتابع موضوع طريقة استخدام حبوب منع الحمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتم استخدام حبوب منع الحمل، من قبل ملايين النساء في جميع أنحاء العالم لتجنب الحمل غير المرغوب فيه أو لأسباب طبية، وبالنسبة لمعظمها تعتبر حبوب منع الحمل وسيلة آمنة وفعالة لمنع الحمل، وكان يشار إلى حبوب منع الحمل كعقار يتم طرحه في السوق لأول مرة في الستينات من القرن العشرين بواسطة الدكتور بينكوس يتكون من اثنين من الهرمونات القادرة على منع الإباضة في جسم الأنثى من خلال طريقة “الرسالة الخاطئة” .

كيف تأخذ حبوب منع الحمل

هناك عدة طرق لبدء العلاج مع حبوب منع الحمل المركبة، يمكنك البدء في اتخاذ اليوم الأول من دورة أو خلال يوم واحد في الإرادة أثناء الحيض، وإذا تم استخدام هذه الطريقة يجب استخدام نظام آخر لمنع الحمل خلال الأيام السبعة الأولى من الدورة الأولى، ومع ذلك استخدام وسائل منع الحمل الحاجز (الواقي الذكري) خلال الشهر الأول من العمل، وذلك في حالة من النسيان بسبب عدم العادة أو في حال كنت تريد أو كنت لوقف في تناول نفطة منتصف من أي آثار جانبية خطيرة، لن يكون هناك خطر الحمل بسبب العلاقات في الأيام السابقة .

وأيا كانت الطريقة التي يتم اختيارها للبدء، يجب أن تبدأ كل حزمة جديدة في نفس اليوم من الأسبوع عندما بدأت أول نفطة، ومن المستحسن أن يكون دائما زجاجة من الحبوب في أكثر وسائل منع الحمل آخر في متناول اليد، مثل علبة من الواقي الذكري، إذا كنت قد نسيت أن تأخذ بعض حبوب منع الحمل أو فقدان حزمة تستخدمه، وتعتمد طرق التوظيف على نوع حبوب منع الحمل المركبة :

1- حبوب منع الحمل لمدة 21 يوما، تناول حبوب منع الحمل في نفس الوقت كل يوم لمدة 21 يوما، وانتظر 7 أيام قبل بدء حزمة جديدة، وهذا الأسبوع سيكون لديك تدفق حيض (من الأفضل التحدث عن نزيف الانسحاب في هذه الحالة) .

2- حبوب منع الحمل لمدة 28 يوما، على سبيل المثال تناول حبوب منع الحمل في نفس الوقت كل يوم لمدة 28 يوما، فحبوب 21-24 الأولى تحتوي على هرمونات، واعتمادا على نوع حبوب منع الحمل قد تحتوي على 4-7 الأخرى مجموعات مختلفة من حبوب خالية من الهرمونات وحبوب خالية من الهرمونات، وعلى سبيل المثال يمكن لعلامة تجارية واحدة أن تحتوي على أربعة أقراص هرمونية وثلاثة بدونها، وآخر بدون هرمونات سيحدث تدفق الدورة الشهرية في الأيام التي تؤخذ فيها الحبوب الخالية من الهرمونات .

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3- تذكر خطة تناول الأقراص الخاصة (حبوب منع الحمل المستمرة) التي لا تتوفر جميعها في كل مكان، حبوب منع الحمل لمدة 3 أشهر، تناول حبة واحدة في نفس الوقت لمدة 84 يوما، واعتمادا على العلامة التجارية قد تكون حبوب منع الحمل 7 الأخيرة خالية من هرمون أو تحتوي على هرمون الاستروجين، وفي كلتا الحالتين هذه الأيام كل ثلاثة أشهر سيكون لديك دورة .

4- حبوب منع الحمل لمدة عام واحد، تناول حبوب منع الحمل في نفس الوقت كل يوم لمدة عام، بمرور الوقت سوف ينخفض تدفق الدم وفي بعض الحالات سيختفي تماما، وعندما تبدأ بتناول حبوب منع الحمل هناك فرص عالية من اكتشاف (فقدان الدم) خلال الأشهر القليلة الأولى إنه تأثير جانبي طبيعي و مؤقت تماما، وسوق يصبح مرتبط بتكيف الجسم مع مستويات الهرمون الجديدة مع استمرار بقاء هذه الحبوب لمدة تزيد عن بضعة أشهر .

مواعيد حبوب منع الحمل

يجب أخذ حبوب منع الحمل كل يوم في نفس الوقت، وحتى إذا كان هناك تسامح معين في الساعة فيجب احترام الوقت عند بدأ استخدام حبوب منع الحمل، مثال إذا كان وقت الغداء، في اليوم التالي لا يمكن أن يكون في وقت العشاء ولا في اليوم الثالث في وقت الإفطار، وإذا لاحظت أنك قد نسيت حبوب منع الحمل إذا لم تأخذ أكثر من اثنتي عشرة ساعة من وقت تناولها، فيمكنك أن تأخذ حبوب منع الحمل المنسية ويضمن تأثير منع الحمل، وإذا مرت الاثنتي عشرة ساعة في غضون العشرة أو الخمسة عشر يوما التالية سيكون من الضروري استخدام احتياط آخر، فلا يستحق الأمر أخذ حبوب منع الحمل المنسية وسوف ترى أيضا فقدان الدم في الأيام التالية لانخفاض كمية الهرمونات المأخوذة ولكن دون أي مشكلة، وإذا تناولت أدوية أخرى مع حبوب منع الحمل، تذكر أن بعضها مع آليات مختلفة يمكن أن يتداخل مع وسائل منع الحمل .

تفاعل حبوب منع الحمل

لكي تمتص حبوب منع الحمل بالكامل من المعدة، تحتاج إلى 5 ساعات، وإذا كنت تتقيأ قبل هذا الفاصل فسوف تحتاج إلى تناول حبة جديدة خلال 12 ساعة، ويمكن أن يحدث نفس الشيء مع الإسهال، ولكن إذا كان القيء خطرا ولا سيما في الساعات الأولى بعد تناوله، فلا يزال الإسهال خطيرا حتى 8/10 ساعات بعد التعيين خاصة إذا كان هناك العديد من الحلقات، وبشكل عام ليس من السهل دائما تحديد حجم المخاطر، ولكن من الشائع أيضا أن تأخذ حبة إضافية على أية حال .

شروط استخدام حبوب منع الحمل

من الممكن أيضا أخذ حبوب منع الحمل من النساء فوق سن 35 بشرط أن يكونوا غير مدخنين، ولكن من الواضح أنه من المستحسن لأسباب صحية واضحة تعليق أو على الأقل الحد من التدخين في جميع الأعمار، ويجب على النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من حوادث الأوعية الدموية في وقت مبكر، والنزيف وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض المناعة الذاتية إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط التي يتعين القيام بها أثناء تناول حبوب منع الحمل .

فوائد حبوب منع الحمل

1- تساعد على انتظام الدورة الشهرية .

2- تقلل من الم الحيض .

3- سهلة الاستخدام .