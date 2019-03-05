انت الان تتابع موضوع طريقة العد لمنع الحمل بالتفصيل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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بناء على طريقة التقويم التي لها جذور في طريقة العد لمنع الحمل ، يجب على المرأة أن تتبع دورات الطمث وأن تمتنع عن الجماع المهبلي غير المحمي عندما يكون هناك احتمال أكبر لتعرض الحمل، حتى إذا كنت منتظما ولكن يمكنك دائما الإباضة قبل أو بعد الفاصل الزمني المجدول، ومن التحذيرات لهذه الطريقة الطبيعية هي بديل لأنظمة منع الحمل المادية أو الكيميائية ولكنها لا تقدم نفس ضمانات السلامة، وهي مدرجة ضمن وسائل منع الحمل الطبيعية لإكمال المعلومات، وأولئك الذين يقررون استخدام هذه الطريقة فقط لتجنب حدوث الحمل على مسؤوليتهم الخاصة .

تقويم منع الحمل

يجب على المرأة الحفاظ على تسجيل مواعيد بدء دورات الطمث ومدتها، ويمكنك وضع علامة على تقويم المنزل العادي، أو على الأجندة الخاصة بك، ولحساب طول الدورة الشهرية بدءا من اليوم الأول من الدورة الشهرية وحتى اليوم السابق لبداية الدورة الشهرية، تحتاج على الأقل 8 دورات مسجلة حتى لو كان من الأفضل الحصول على 12، ويجب على المرأة التي تريد استخدام هذه الطريقة أن تجري فترة مراقبة لدوراتها التي تستمر لمدة سنة على الأقل، وعلى مدار السنة يجب تسجيل جميع الدورات في يوميات، وتمتد الدورة من أول يوم من الحيض إلى اليوم الأول من الدورة الشهرية التالية، وبعد أن تلاحظ جميع الدورات تحدد المرأة أقصر دورة وأطول دورة .

وتعتبر فترة الملاحظة هذه ضرورية للتحقق مما إذا كانت مدة الدورات منتظمة أو إذا تم تغييرها ومقداره، وخلال فترة المراقبة يجب على الزوجين استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل مثل الواقي الذكري أو حبوب منع الحمل، ولا يفضل استخدام حبوب منع الحمل في حالة عدم الخلفة من قبل .

تحديد أول يوم خصوبة من الدورة الشهرية

1- النظر في أطول دورة، واقصر دورة .

2- طرح 18 يوما .

3- البدء في العد من الأيام الأولى من الحيض والتوقف في اليوم العاشر، وسيكون ذلك أول يوم خصب وفقا لطريقة التقويم .

تحديد آخر أيام الخصوبة

1- النظر في أطول دورة، واقصر دورة .

2- طرح 11 يوما .

3- تحديد اخر أيام الخصوبة .

مثال :

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دورة أقصر في آخر 9 أشهر = 26 يوما

أطول دورة في آخر 9 أشهر = 30 يوما

لتحديد الأيام الخصبة الأولى: 26-18 = اليوم الثامن

لتحديد آخر يوم خصب: 30-11 = اليوم التاسع عشر

لتجنب الحمل من الضروري الامتناع عن الجماع الجنسي المهبلي أو من الضروري اعتماد وسائل منع الحمل الصحيحة مثل الواقي الذكري، فالجماع المتقطع ليس طريقة صالحة لتجنب الحمل، وهذه الطريقة تعطي ببساطة فضاء احتمالي حيث يمكن للمرأة أن تكون خصبة، إنها طريقة عالية الخطورة خاصة إذا لم تكن الدورات دائما بنفس الطول، ولهذا السبب يجب على أولئك الذين يقررون اعتماده دائما القيام به جنبا إلى جنب مع أساليب أخرى، ويمكن استخدامه في الاتجاه المعاكس للعثور على الحمل .

عيوب طريقة التقويم لمنع الحمل

بالإضافة إلى استحالة التنبؤ باليوم المحدد للإباضة، فإن الطريقة لها العديد من العوائق، أولا يجب تطبيقه فقط على الدورات ذات التغير الأقصى بين 24 و 34 يوما، وبسبب زيادة التقلب تصبح فترة الانسحاب غير معقولة، كما يتطلب فترة مراقبة طويلة (سنة واحدة على الأقل) قبل وضعها موضع التنفيذ، وعلى الرغم من هذه القيود فإنها تظل طريقة غير موثوقة ولهذا السبب لا يوصى بها المتخصصون، كذللك عدم إمكانية الاعتماد على الحساب يعتمد على العديد من المتغيرات، على سبيل المثال في يوم التبويض لا يمكن التنبؤ بها لأنه يمكن أن تكون متقدمة أو متأخرة من قبل فترة من التوتر واتباع نظام غذائي صارم أو حتى مرض تافهة، علاوة على ذلك كما كان متوقع للنساء الذين لديهم دورات مدة متغيرة جدا، يتطلب طريقة فترة من الامتناع عن التدخين التي تغطي جزءا كبيرا من هذا الشهر .

مزايا طريقة التقويم لمنع الحمل

لا تتداخل الطريقة بأي شكل مع وظائف الجهاز التناسلي، ولا يتطلب تدخل الطبيب ولا ينطوي على تناول الهرمونات أو زرع الأجهزة، ويمكن أن تكون طريقة مقبولة من زوجين مستقرين، والذين لا يمثل الحمل مشكلة خطيرة إلا إذا كان لدى المرأة دورات منتظمة، ومن ناحية أخرى غالبا ما تستخدم طريقة التقويم لمنع الحمل لسبب معاكس، لزيادة احتمال الحمل في الزوجين العقيمين والذي يعرف بهذه الطريقة تكثيف العلاقات الجنسية خلال فترة الخصوبة الأكبر، وفي هذا السياق يمكن استخدامه بالإضافة إلى طريقة درجة الحرارة الأساسية .

طرق أخرى لمنع الحمل

1- اللولب، وهي طريقة بديلة لمنع الحمل أدخلتها إلى رحم المرأة من قبل أخصائي أمراض النساء أثناء الحيض وتركت هناك بضع سنوات، والطريقة تمنع الإخصاب أو تعيق عملية زرع الجنين في رحم المرأة، ويحتوي الجهاز على البروجسترون والذي يتم إصداره تدريجيا .

2- حبوب منع الحمل، هرمون الاستروجين-البروجستين (مجتمعة) أو مينيبيلولا (تمت صياغتها فقط بالمركبات بروجستيرونية المفعول)، وهي واحدة من أكثر وسائل منع الحمل الهرمونية استخداما، والتي يفضلها الشباب وصغار السن جدا مع شريك دائم، وحبوب منع الحمل لديها عالية الموثوقية هامش وسائل منع الحمل (حتى 99.9٪)، ولكن ليس بأي شكل من الأشكال يحمي من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي .