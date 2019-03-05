انت الان تتابع موضوع الامراض التي تكون سبب انتفاخ القدمين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تمثل حالة انتفاخ القدمين تورما يتم تكوينه في منطقة القدمين والكاحلين، أولا يجب أن تتحقق مما إذا كان تورم القدمين (الوذمة) أحاديا أم ثنائيا، وإذا كان يؤثر على قدم واحدة فقط فمن الواضح أن السبب في القدم، وإذا كان يؤثر على كلا الطرفين يجب على المرء أن يفكر في سبب نظامي، أو الذهاب إلى استشارة الطبيب .

أسباب تورم القدم

السبب الأكثر شيوعا لتورم القدمين هو الصدمة الناتجة عن ورم دموي أو تشوه، وإذا كان التورم في الغالب على الوجه الجانبي عند مفصل الكاحل، قد يكون بسبب ورم مائي مشترك، ويمكن أيضا أن تكون الوريد اللمفاوي المكتسب من جانب واحد، وفضلا عن متلازمة الالتهاب الوريدي مما يخلق ركود الوريد، وبالنسبة للأشكال الثنائية قد تكون الأسباب من أصل قلبي أو كلوي أو نادرا في الكبد .

بالإضافة إلى الوذمة اللمفية الخلقية، وانتفاخ القدمين وتورم الكاحلين هما حالة شائعة جدا بشكل عام، وفي الواقع إذا كنت في كثير من الأحيان تقف أو يمشي كثيرا، فمن الطبيعي أن تشعر بشعور الساقين الثقيلة، ومع ذلك فإن القدمين والكاحلين اللذين يحدثان تورما شديدا لمدة طويلة جدا أو مصحوبة بأعراض مختلفة قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية، ويمكن أن تتسبب الإصابة في القدمين أو الكاحلين في التورم، والسبب الأكثر شيوعا يمكن أن يكون تشويها

امراض تورم القدم

1- يمكن البحث عن أسباب انتفاخ القدمين في الأمراض، وفي الواقع تتكون الوذمة اللمفية من تراكم السوائل اللمفاوية في الأنسجة، وقد يكون هذا التراكم بسبب مشكلة في الأوعية الدموية أو تقديم نفسه بعد إزالة العقد اللمفاوية، وإذا تركت دون علاج فالوذمة اللمفاوية يمكن أن تلحق الضرر بعملية الشفاء من الجروح أو تسبب تشوهات وعدوى خطيرة، ولعلاج الوذمة اللمفية بشكل عام يتم استخدام العلاج الإشعاعي أو إزالة الغدد الليمفاوية في المرضى المصابين بالسرطان .

2- غالبا ما يكون تورم القدمين بسبب القصور الوريدي، وهو مرض لا يسمح بتدفق الدم بشكل صحيح في الأوردة بين الساقين والقدمين والقلب، وقد يؤدي القصور الوريدي المزمن إلى حدوث تغيرات جلدية وتقرحات وعدوى .

3- يمكن أن تسبب العدوى أيضا انتفاخ الساقين، وفي الواقع فإن الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري وغيرها من المشاكل العصبية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات القدم، وهذا هو السبب في أن مرضى السكري لا ينبغي لهم أبدا التقليل من شأن تقرحات الجلد والتمزقات .

4- يمكن لجلطات الدم أن تعوق تدفق الدم من الساقين إلى القلب وتسبب انتفاخ الأطراف السفلية، وقد تكون الجلطات سطحية وبالتالي تكون تحت الجلد أو أعمق (الجلطة)، وإذا كان يشتبه في تشكيل الجلطات في وجود انتفاخ في الساق، والألم ، والحمى ، وتغير لون الساق نفسها ، اتصل بطبيبك .

وفي كثير من الأحيان يمكن أن يكون تورم الأطراف السفلية مشكلة ناجمة عن أمراض مختلفة مثل :

1- القلب، قد تكون الكاحل التي تنتفخ في المساء عرضا واضحا لاحتباس الماء الناتج عن قصور القلب .

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2- الكبد، يمكن أن يحدث نقص المعاوضة في مجرى الدم، والذي يمكن أن يسبب التورم الشديد بسبب خلل في وظائف الكبد، خاصة بسبب تراكم الألبومين في الدم .

3- الكلى، وتؤدي الكلى التي لا تعمل بشكل صحيح إلى تراكم السوائل في الجسم مما ينتج انتفاخ في القدمين .

4- وأخيرا، يمكن أن تتسبب الأدوية أيضا في تورم القدمين خصوصا التي تحتوي على كورتيزون، ويجب أن نكون حذرين على وجه الخصوص من أجل :

1- الأدوية الهرمونية .

2- حاصرات قنوات الكالسيوم .

3- المنشطات .

4- مضادات الاكتئاب .

5- مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية .

6- أدوية السكر .

كيفية تقليل تورم الكاحل

1- الراحة تماما .

2- حزم الثلج .

3- ضمادة ضيقة جدا .

4- احرص دائما على وضع قدمك في موضع مرتفع عن جسدك .

5- إذا لم يتلاشى الألم والقدم المنتفخة مع مرور الأيام، فستحتاج إلى زيارة الطبيب على الفور .

علاج انتفاخ القدم

هناك بعض الخيارات التي ينبغي اتخاذها بشأن النظام الغذائي ونمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تورم القدمين، على سبيل المثال :

1- عدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن، فيمكن أن يكون الأمر معقدا إذا كنت تقوم بعمل مكتبي، ولكن تغيير الوضع في كثير من الأحيان يمكن أن يساعد في تخفيف الوذمة والتورم، ويمكنك الجلوس لفترة ثم الابتعاد عن المكتب في كثير من الأحيان لتنشيط الدورة الدموية .

2- استخدام الجاذبية لصالحك، من الطرق الجيدة للتخفيف من التورم هو رفع قدميك في كثير من الأحيان فوق مستوى الجسد .

3- شرب المزيد من الماء، شرب المزيد من الماء للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة، وعندما يكون الجسم مصابا بالجفاف، تعتقد الكلى أنه يجب عليه الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الماء لأنه لا يبدو كافيا، ومن خلال تزويد الجسم بالسوائل التي يحتاجها فإنه سيذكر الكلى أنه يمكن القضاء على الفائض .