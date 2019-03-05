اسرع طريقة للتنحيف وشد الجسم بشكل امن و سريع

التنحيف من اكثر الامور المرهقة للجميع ، و الكثير يبحث عن بدائل طبيعية يمكنها ان تعمل على زيادة نسبة الحرق في الجسم ، و هذه البدائل يمكنها ان تكون مشروبات للتنحيف ، الجدير بالذكر ان الوزن الزائد من اكثر الاشياء التي يسبب الازعاج ، و جميع من لديهم الوزن الزائد يحاولون ان يقومون بأشياء تجعلهم يفقدون الوزن ولكن بدون حرمان او عناء ، و يمكنكم الحصول على ما ترغبون من خلال الاهتمام بوصفات التنحيف الطبيعية في التخسيس ، و الفيام بتناول مشروبات للتنحيف ، حتى تفقدون الوزن الزائد و المتراكم في بعض المناطق في الجسم ، الجدير بالذكر ان المكونات الطبيعية تحتوي على اشياء طبيعية وحارقة للدهون ، و بالتالي يمكنكم تجربتها حيث انها وصفات فعالة و لا يوجد بها اي موانع او عناصر غير جيدة .

الفهرس

كيفية التنحيف بسرعة

كيفية العمل علي التنحيف بشكل كبير ، انقاص الوزن من الاشياء التي تتطلب الكثير من الصبر و المجهود ، و بالتالي تحتاج العديد من الطرق السحرية التي تجعل الجسم يفقد الكثير من الدهون بطريقة كبيرة ، و الجدير بالذكر ان تنظيم ساعات تناول الطعام ، و القيام بتجربة الكثيرمن الاطعمة الاخري التي تتسبب في فقد الوزن ، يساعد بشكل كبير علي فقد الدهون بطريقة سريعة ، و هناك اطعمة متعددة لفقد الوزن ، يمكنكم الاستفادة بها في الكثير من الاوقات ، حيث ان اليوم نعرض لكم افضل انواع الشوربة التي يمكن ان يتم تناولها ، لكي تشعرون بأنكم فقدتم العديد من الوزن ، و هذا في زمن اقل و غير مقارن بالاشياء الاخري ، حيث ان الوصفة مجربة و تجعلكم تشعرون بفقد الدهون المتراكمة في العديد من اجزاء الجسم

فوائد اعشاب التنحيف على الجسم وكيفية عملها

تعمل الاعشاب الطبيعية للتنحيف على تخلص الجسم من الماء الزائد المخزن به في الكثير من المناطق .

تساهم اعشاب للتنحيف في ان تجعل نسبة الحرق زائدة عن المعدل الطبيعي .

تعمل اعشاب للتنحيف على ان تجعل الانسان لا يطلب الطعام ، حيث انها تعمل على سد الشهية .

تعمل الاعشاب على ان تجعل الجسم يفقد كافة الدهون المتراكمة ، وهذا بدون بذل مجهود .

تساعد الاعشاب على المساعدة في تنظيم حركة الهضم في الجسم ، مما يسهل سرعة هضم الجسم .

تعمل الاعشاب على تغذية الجسم بشكل كبير ، و تفيد جميع اجهزة الجسم .

افضل اعشاب التنحيف في اسبوع

مستحلب السقعين : هذا من الاعشاب و يحعلكم تفقدون الوزن بدون رجيم .

حيث ان الوزن يتم فقده خلال شهرين ، من خلال تناول مغلي المستحلب على الريق ، من خلال وضع ملعقة من المستحلب على كوب من الماء .

اعشاب زهرة البابونج : تعمل هذه الاعشاب على ان تجعل الجسم جيد و صحي ، و يمكن القيام بتناولها بدون سكر عن طريق غلي البابونج بالطريقة التقليدية و تناوله على الريق .

القرفة : تعد القرفة من اشهر المشروبات للتخسيس ، حيث ان القرفة يمكنها ان تعمل على افقاد الوزن بطريقة سريعة ، و يمكن تناول مغلي القرفة مرة واحدة في اليوم و يفضل في النهار على الريق .

لابد التنويه ان القرفة تعملعلى تنظيف الرحم من الدم الفاسد و هي مفيدة للنساء ، و لكن مرة واحد في اليوم تكفي ، حيث ان كثرة تناولها يتسبب في الاثار الجانبية .

بذور الكتان : يتم تناول بذور الكتان من خلال نقعها في الماء ، و القيام بتناولها في اليوم التالي ، حيث ان بهذه الطريقة تشعرون بالشبع لفترة اطول و تكون مفيدة لفقد الدهون .

اعشاب الجينسينج : تستخدم هذه الاعشاب لتخليص الجسم من الارهاق والخمول ، و تجعله قادر على الحركة و النشاط مما يجعله قادر على حرق الدهون .

اهمية مشروبات التنحيف

تعمل مشروبات التنحيف علي جعل الجسم مميز ، حيث ان الجسم يحتاج الي العناصر التي تجعل الدهون غير قادره علي البقاء في الجسم ، و دائمآ الجسم يحتاج الي العناصر التي تعمل علي تنظيم حركة الهضم الداخلية ، و التي تمنع تراكم الدهون في مناطق معينة بالجسم مثل البطن و الارداف ، حيث ان المشروبات التي تعمل علي حرق الدهون ، يمكنها ان تجعل الجسم يتخلص من الدهون ، دون تراكمها في اماكن معينة في الجسم ، حيث ان الدهون اذا تم التخلص منها ، لا يمكن ان يكون هناك زيادة في الوزن ، و الجدير بالذكر ان الكثير يفضلون مشروبات لحرق الدهون ، لكي تكون من العوامل المساعدة في اي نظام غذائي يتم استخدامه ، لكي يعمل علي نقص الوزن بطريقة سريعة و هذا يمكن الاستفادة منه بشكل كبير .

الشاي الاخضر مشروبات للتنحيف

يعد الشاي الاخضر من اكثر المشروبات التي تعمل علي نقص الوزن ، حيث ان الشاي الاخضر يمكنه ان يكون من اكثر المشروبات التي تعمل علي حرق الدهون ، حيث انه يجعل الدهون تتحول الي مياه ، و هذه المياه يتم التخلص منها عن طريق الطرق الطبيعية في الجسم ، و لكن لابد ان يكون هناك عناية شديدة في استخدام الشاي الاخضر ، حيث تنه به نسبة كبيرة من الكافين ، و يمكنه ان يضر اشياء اخري في الجسم ، و لكن لابد ان يكون هناك عناية تامة اثناء تناول الشاي الاخضر ، حيث ان لابد عدم الاكثار منه بطريقة كبيرة ، حتي لا يكون به المزيد من الضرر بصحة الانسان ، و لكنه يمكن ان يكون عامل مساعد و مضاف الي مشروبات لحرق الدهون ، التي يتم استخدامها لفقد دهون الجسم بطريقة آمنة .

عصائر ضمن مشروبات لحرق الدهون

يمكن اختيار عصير الخضراوات الرائع ، الذي يمد الجسم المزيد من الفوائد ، حيث ان يمكن استخدام الجرجير و البقدونس بالاضافة الي الخيار ، و الكوسة و اي خضروات بها فائدة ، و يتم خلط هذه المكونات ، و تناولها يعمل علي تنظيف الجسم من السموم بالاضافة الي المساعدة في نقص الوزن .

عصير العنب : يعد العنب من اكثر العصائر التي لها العديد من الفوائد ، حيث انه له المزيد من الفيتامينات ، و يحتوي علي فيتامين c ، حيث انه يعمل علي المساعدة في نقص الوزن ، و يمكن ين يتم تصنيعه من خلال خلط العنب مع الماء ، ويتم تناوله بدون السكر لكي يساعد علي نقص الوزن .

22نصيحة تساعدك على إنقاص الوزن بسهولة

1- عند الشعور بالجوع بين الوجبات قومي بمضغ الكرفس فهذا الأخير يعمل على حرق الكثير من السعرات وإن لم تجدي الكرفس تناولي الفاكهة الطازجة مثل التفاح.

2- تناولي ثلاث وجبات يوميا لا أكثر ولا أقل و حافظي على وجبة الإفطار لأنها تزيد من معدل حرق السعرات ومهمة جدا جدا ولا تتسبب عادة في السمنة .

3- اكثري من الحركة فمثلا قومي بإستخدام الدرج بدلا من المصعد الكهربائي إن كانت لك مكالمة هاتفية حاول الوقوف أثناء التحدث المهم لا تطيلي الجلوس بل تحركي دائما ولو بخطوات بسيطة .

4-ابتعدي تماما عن السكر أو استبدلي السكر المصنع بسكر الفاكهة أو السكر الطبي من الصيدلية.

5- استخدمي بدائل الحليب والجبن قليلة الدسم.

6-صحيح أن مشروب الشوكولاتة أو الكاكاو لذيذ جدا ولا يقاوم ولكن رشاقتك أهم ، فإن أحببت تناول مثل هذه المشروبات فقومي بشراء النوع الذي لا يحتوي على سكر أو مواد اضافية.

7- الأطعمة المعلبة عدوة الرشاقة فهي تحتوي على كثير من السعرات كما أن الصوديوم المستخدم في عملية حفظ هذه الأطعمة يعرقل عملية الهضم مما يسبب السمنة.

8- المعكرونة أو الأرز تناول احدهما مرة كل أسبوعين لا أكثر

9- الخبز الأسمر سيجعلك تحافظين على رشاقتك وسيساعدك على تنحيف الجسم اختار النوع المحتوي على النخالة التي تساعد في عملية الهضم.

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10- تحبين المكسرات كلي فقط المكسرات الطبيعية غير المملحة.

11- استعملي زيت الزيتون المعصور على البارد فإنه لا يسبب الكلسترول.

12- اتركي وقت على الأقل ثلاث ساعات لتعاودي تناولي أي واجبة أخرى .

13- لا تكثري من الملح لأنه يخزن السوائل في الجسم.

14- الماء مهم جدا لتنحيف الجسم اشرب من 6 إلى 10 أكواب من الماء يوميا فهي تغسل الجسم من السموم والدهون.

15- لا تأكلي العلكة ولو دون سكر لأنها تشعرك بالجوع

16- لا تأكلي الدجاج من جلده فهو مخزن للدهون والهرمونات.

17- الليمون مع البروتينات يضعف إنزيم “البيبسين” المسئول عن هضم البروتين لذا إن تناولتي أي شيء غني بالبروتين لا تأكلي معها الليمون

18- الأكل في وقت متأخر من الليل يسبب لك بعض مشاكل في الهضم لذا لا تأكل في وقت متأخر من الليل حتى تتيح للمعدة هضم الطعام بكفاءة.

19- استبدلي المقليات بالمشاوي والمسلوق.

20- ابدئي دائما بتناول السلطات الخضراء.

21- الشوربات التي تحتوي على كريما ممنوعة منعا بات .

22- إن كنت من المدخنات فلا تتوهمي أن التدخين ينقص الوزن بالعكس مضر بالصحة وليس مزيل لدهون لذا أقلعي فورا عن التدخين ومارسي رياضة خفيفة وستلاحظين الفرق في قوامك وبشرتك.