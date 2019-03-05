بعد قرار أمس بعدم تداول الأوراق المالية المكتوب عليها .. كبف تتخلصين من الكتابة على العملات الورقية؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أصدر البنك المركز المصري قرارا بمنع تداول أي أوراق مالية عليها عبارات مكتوبة بخط اليد، مشددا على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية، وفيما يلي، سنعرض لكِ حيل للتخلص من الكتابة على الأوراق المالية:

- عصير الليمون:

قومي بعصر الليمون، ثم احضري قطنة واغمسيها في العصير وقومي بفرك العبارات المراد مسحها بلطف.

- الكحول:

ليست المواد الكحولية، ولكن الكحول الطبي الموجود في الصيدليات، وعن طريقة إستخدامه، بإمكانك وضع كمية صغيرة منه على العبارات المكتوبة بالحبر المراد محوها ثم فركها بقطعة من القطن.

- الأسيتون:

على الرغم من أنه منتج رخيص، ألا إنه سينفع في الفترة القادمة جدا لإزالة العبارات المكتوبة على الأوراق المالية، ويمكن وضع القليل منه على قطعة من القطن ومسح الكتابة بلطف من على الأوراق المالية.

- الخميرة:

للخميرة إستخدامات عديدة، ويمكن استخدامها أيضا لإزالة الحبر من على الأوراق المالية عن طريق وضع كمية من الخميرة - صودا الخبز- على قليل من الماء ومزجهم حتى تصبح عجينا، احضري قطعة صغيرة من القماش وخذي جزء من الخليط عليها وضعيها على العبارات المراد حذفها من على الأوراق المالية، واتركيها تجف وبعد ذلك افركي بلطف جدا ستجدي أن الكتابة اختفت تماما.