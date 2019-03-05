كل ما عليك فعله للحفاظ على بياض أسنانك وقوتهم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - انتهى موسم الأعياد وكان لديك ما يكفي من الطعام والمرح وأكثر من ذلك في الأيام القليلة الماضية، لقد أهملت أسنانك بما يكفي من الوقت، وبما أن الأسنان عنوان الجمال لأي شخص لذلك يجب عليك الإهتمام بها ورعايتها رعاية صحية للحفاظ عليها، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة أسنانك.

- تجنّب الصودا:

في حالة إذا كنت ترغبين في إبقاء أسنانك براقة لامعة، يجب أن تتأكدي من التخلص من الصودا حيث إن المكون الحمضي الموجود فيها يمكن أن يسبب دمارًا في أسنانك.

- تقليل استهلاك السكر:

يجب عليك أيضًا تقليل تناول السكر إذا كان عليك الحفاظ على صحة أسنانك، لأن السكر يحسن النمو البكتيري والحموضة في الفم، مما يؤدي إلى تكوين طبقات ضارة على الأسنان.

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- الإقلاع عن التدخين:

لا يؤثر استهلاك التبغ على قلبك فقط بل يسبب السرطان، ولكنه يمكن أيضًا أن يجعل أسنانك في حالة سيئة، فالتدخين ضار جدا لصحتك حيث أن النيكوتين الموجود فيها يأكل اللثة ويترك خلفها رائحة كريهة على أسنانك، لذلك من الضروري أن تتوقفي نهائيًا عن التدخين إذا كنت ترغبين في تألق أسنانك.

- استخدام الفرشاة بعد كل وجبة:

في حالة تخطيك للفرشاة بعد كل وجبة، فقد حان الوقت كي تعودي إلى عادتك القديمة الجيدة مرة أخرى أو البدء من جديد، حيث إن تنظيف الأسنان بعد كل وجبة يضمن لك الاحتفاظ بأسنانك خالية من قطع الطعام التي تتعثر بين أسنانك وتنتشر فيها العدوى البكتيرية.

- تناول الطعام المناسب لصحة أسنانك:

بصرف النظر عن استخدام منظف اللسان لغسل لسانك مع الحفاظ على صحة أسنانك، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على الأطعمة المناسبة للأسنان، ومن المعروف أن المكسرات والتفاح والجبن تخدم أسنانك بأفضل طريقة.