من أجل "حرق الدّهون".. اصنعي بودينج الشوكولاتة والأفوكادو بهذه الطّريقة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعتبر الأفوكادو غذاء مذهلًا ورائعًا، لما له من العديد من الفوائد، فهو يحتوي على الدّهون الأحاديّة غير المُشبعة الصحيّة، بإلإضافة إلى مضادات الأكسدة.

يحتوي الأفوكادو أيضًا، على العديد من الفيتامينات، والمعادن المختلفة، مثل الصوديوم، والكالسيوم، والفوليك، والحديد. كما أنّ له خصائص مضادّة للجراثيم، ويعمل على تقوية جهاز المناعة.

ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات، مثل السَّلطة، والساندوتشات، ويقدّم لكِ سيدتي موقع "healthyfoodhouse" وصفة رائعة للأفوكادو مع الشوكولاتة، وتساعد هذه الوصفة على حرق الدّهون.

المكونات

٣ من الأفوكادو

Advertisements

٦ ملاعق طعام من حليب جوز الهند

ربع كوب من مسحوق الكاكاو

٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من الفانيليا

٢ ملعقة كبيرة من العسل الخام

امزجي المكوّنات في الخلاط لمدّة دقيقة، ثمّ اتركي البودينغ في الثّلاجة لمدّة نصف ساعة.