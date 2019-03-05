شكرا لقرائتكم 6 مؤشرات تكشف إصابتك بـ"القاتل الصامت".. فانتبه لها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تضاعفت مؤخرا في جميع أنحاء العالم معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي جعل الناس تغفل عن خطورته الشديدة وكم المشاكل الصحية التي يسببها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى 1.56 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025.

ويعد هذا القاتل الصامت مسؤولاً عن 50% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهو سبب مباشر لأمراض الكلى والفشل الكلوي.

وسمي ارتفاع معدل ضغط الدم بالقاتل الصامت لأن أعراضه تكون غير ملحوظة ومشابهة لأعراض أمراض بسيطة أخرى، كما يعتبر كثير من الناس بعض هذه الأعراض نتيجة طبيعية للتقدم بالعمر.

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وإليكم فيما يلي 6 مؤشرات تحذيرية تكشف إصابتك بالقاتل الصامت، ينبغي عليك عدم تجاهلها مطلقاً، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1- الارتباك والقلق

2- آلام الصدر

3- عدم انتظام ضربات القلب

4- مشاكل النظر

5- طنين الأذن المتواصل

6- الإعياء

كما أن هناك مؤشرات أخرى قد تكشف أيضا إصابتك بارتفاع ضغط الدم، مثل الصداع وضيق التنفس ونزيف الأنف والعصبية والتعرق واضطرابات النوم.

ولأن أعراضه قد تختلط مع أمراض بسيطة أخرى، ولنقطع الشك باليقين ينصح بقياس معدل ضغط الدم بشكل دوري سواء في المنزل أو تحت إشراف الطبيب، للاطمئنان أو لتلقي العلاج المناسب إن لزم الأمر، خاصة إذا كنت ممن يتعرضون لضغط وإجهاد شديدين في العمل أو تعيش بنمط حياة غير صحية سواء في العادات الغذائية أو طبيعة النوم.