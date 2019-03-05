أسرار لن يبوح بها بعض الرجال لزوجاتهم

تطلب كل زوجة من زوجها أن يكون صادقاً وصريحاً معها، ولكن تحقيق ذلك من الأمور الصعبة، فهناك أسرار لن يبوح بها بعض الرجال، وإليكِ أبرزها: عين زائغة إذا كنتِ تعتقدين أن زوجك مخلص لك ولا ينظر لسواك، فعليك أن تفكري في ذلك مجدداً. فقد اعترف رجال كثيرون أنهم لن يترددوا في النظر إلى امرأة أعجبتهم، ولن يدعك تعرفين الأمر. كذبة بيضاء لا مانع للرجل من أن يقوم بإطلاق كذبة صغيرة يعرف أنها قد تجنبه نار جدال لا تنتهي ودراما عاطفية تصيبه بالجنون، فللهدوء عنده أولوية من كونه صادقاً معك. تفاصيلك المملة أحياناً تجدين الزوج منتبه لكل ما تقولينه ولكن ردوده ليست سوى "نعم" "حقا"، والحقيقة أنه لا يستمع إلى ثلثي حديثك كونه يمّل من تلك التفاصيل التي تسردينها. مفاتيح السيارة ربما يعدك زوجك بأن يشتري لك سيارة وإن لم تكوني بحاجة لها، وقد لا يكون ذلك لأنه يريد أن يهديك شيئاً قيماً، بل أغلب الرجال يؤكدون أن السبب هو حماية سياراتهم من قيادة زوجاتهم التي قد تدمرها. المال ربما تطلبين من زوجك بعض المال وتجدينه لا يتردد في إعطائكِ رغم أن حالته المادية ليست جيدة، فالرجل يحب أن يبدو المعيل القوي دائماً حتى وإن لم يكن كذلك. العودة لما مضى مهما كان الرجل سعيداً في زواجه ومرتاحاً ويقول لك ذلك باستمرار، إلا أنه يحن إلى أيام العزوبية، فهو يتمنى العودة إلى زمن اللامسؤوليات واللاالتزامات والحرية.

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