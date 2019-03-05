اتباع نظام غذائي ياباني يطيل عمر الإنسان

يسعى العديد من الأشخاص إلى إتباع حمية غذائية تجنبهم الإصابة بالأمراض، وتعزز لديهم عمل الجهاز المناعي، إضافة إلى التغلب على الشيخوخة المبكرة. وأوصت أخصائية التغذية الأسترالية، جيرالدين جيورجو، والتي درست النظام الغذائي لسكان منطقة أوكيناوا في اليابان، بإتباع هذا النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول الكربوهيدرات بعشرة أضعاف مقارنة بالبروتينات. حسب سكاي نيوز.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سكان أوكيناوا، جنوبي البلد الآسيوي، يتبعون نظاما غذائيا يضم نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين والألياف. وتساعد المواد الموجودة في هذا النظام الغذائي على مقاومة الالتهاب في الجسم بفضل العناصر المضادة للأكسدة، فضلا عن الوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر.

ويشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تراجعا في عدد الأشخاص الذين تخطوا عمر التسعين في المنطقة اليابانية، وكشفت الأبحاث، أن هذا الهبوط ناجم بالأساس عن تغير النظام الغذائي.

ودأب السكان الكبار على تناول طعام يعتمد معظمه على البطاطس الحلوة إلى جانب عدد كبير من الخضراوات الصفراء والخضراء مثل الحنظل وفي الوقت نفسه، يقلل السكان من الصويا والسمك والحبوب غير المصنعة.

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