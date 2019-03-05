اتباع نظام غذائي ياباني يطيل عمر الإنسان

واشنطن - لايف ستايل
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سكان أوكيناوا، جنوبي البلد الآسيوي، يتبعون نظاما غذائيا يضم نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين والألياف. وتساعد المواد الموجودة في هذا النظام الغذائي على مقاومة الالتهاب في الجسم بفضل العناصر المضادة للأكسدة، فضلا عن الوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر.
ويشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تراجعا في عدد الأشخاص الذين تخطوا عمر التسعين في المنطقة اليابانية، وكشفت الأبحاث، أن هذا الهبوط ناجم بالأساس عن تغير النظام الغذائي.
ودأب السكان الكبار على تناول طعام يعتمد معظمه على البطاطس الحلوة إلى جانب عدد كبير من الخضراوات الصفراء والخضراء مثل الحنظل وفي الوقت نفسه، يقلل السكان من الصويا والسمك والحبوب غير المصنعة.
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