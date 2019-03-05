شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحبوب الكاملة أفضل حل طبيعى للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون أن زيادة تناول الحبوب الكاملة يخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد (HCC) بين البالغين في الولايات المتحدة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قام الدكتور "وانشوي يانج"، من جامعة آنهوي الطبية فى الصين، وزملاؤه بتقييم الارتباطات بين تناول الحبوب الكاملة مثل "الشعير والشوفان والقمح الكامل" والألياف الغذائية مثل (الفاكهة والخضراوات) ، والمخاطرة بالنسبة إلى سرطان الكبد بين 125 ألف مشاركًا.

ووجد الباحثون أن 141 مريضًا بمشاكل فى الكبد كانوا أقل عرضة لسرطان الخلايا الكبدية خلال فترة متابعة متوسطة بلغت 24.2 سنة، وذلك يرجع إلى زيادة تناول الحبوب الكاملة يومياً، وأشاروا إلى أن الحبوب الكاملة تحتوى على الياف غذائية تحافظ على صحة الكبد.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى والأمراض المزمنة الأخرى، من الذين يتناولون أغذية تحتوى على نسبة قليلة من الألياف.

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