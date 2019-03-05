شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. المربى تحافظ على صحة القلب وتمد الجسم بالنشاط والحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المربى واحدة من أبرز الأطعمة التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال وتعتبر من أهم الاطعمة التى تقدمها الأمهات فى سندوتشات المدرسة، فهى مصنوعة من الفواكه ونسبة عالية من السكريات، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد المربى على صحة الجسم وفقا لما ذكره موقع lunagrown

فوائد المربى على صحة الجسم



المربى

1: تحتوى المربى على نسبة عالية من السكريات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتساعد على علاج النحافة لذلك ينصح دائما بإعطائها للأطفال ومرضى النحافة.

2: نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات فهى تعمل على تعزيز صحة العظام والعضلات والوقاية من هشاشة العظام.

3:تعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتحد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية.

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مربى

4:تعزز صحة البشرة وتعزز نضارتها وجمالها.

5:تحتوى المربى على بعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات وعسر الهضم.

6: تساعد على نمو الاطفال بشكل صحى وذلك لاحتوائها على الفواكه الصحية.

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