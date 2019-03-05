علاج السخونة الداخلية

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في حالة “الحمى الداخلية” يشعر الشخص بالجسم شديد الحرارة، ولكن مقياس الحرارة لا يظهر هذه الزيادة في درجة الحرارة، ويكون الشخص لديه نفس الأعراض التي تنشأ في الحمى الحقيقية، مثل الشعور بالضيق، وقشعريرة، وعرق بارد، ولكن لا يزال مقياس الحرارة إلى 36-37 درجة مئوية، والتي لا تشير إلى وجود الحمى، وعلى الرغم من أن الشخص يشكو من الشعور بجسم حار جدا، في الواقع، فإن “حمى الداخلي” لا وجود لها انها مجرد وسيلة شائعة للتعبير عن أن ذلك الشخص لديه نفس الأعراض التي تكون موجودة في الحمى العادية، ولكن من دون ارتفاع درجة الحرارة ويمكن الشعور بها في راحة اليد ، أو اختبارها بواسطة مقياس الحرارة .

علاج الحمى

عندما يعتقد الشخص أن لديه “حمى داخلية” يجب عليه أخذ حمام ساخن والاستلقاء، وغالبا ما يكون سبب هذا الشعور بالحمى هو الإجهاد وهجمات القلق، والتي يمكن أن تسبب أيضاً قشعريرة في جميع أنحاء الجسم، ومن المستحسن أن تأخذ بعض الأدوية للحد من الحمى، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين تحت إشراف طبي، وعندما يسجل ميزان الحرارة 38.5 درجة على الأقل كما في حالة الحمى الداخلي، وميزان الحرارة لا تظهر درجة الحرارة هذه، فإنه ليس يجب أن لا يتناول أي دواء لمحاولة مكافحة حمى غير موجودة، وإذا استمرت الأعراض يجب أن تذهب إلى الطبيب لإجراء اختبارات لمعرفة ما قد يحدث، بالإضافة إلى اختبارات الدم والبول قد يصف الطبيب أيضا الصدر بالأشعة السينية، على سبيل المثال للتحقق من التغييرات الرئة التي يمكن أن تسببها الحمى .

أسباب الحمى الداخلية

الأسباب العاطفية مثل أزمة التوتر والقلق والتبويض للمرأة خلال فترة الخصوبة هي الأسباب الرئيسية للحمى الداخلية، ومع ذلك قد يشعر الشخص بالحمى بعد القيام ببعض التمارين أو نوع من المجهود البدني، مثل حمل الأكياس الثقيلة أو تسلق الدرج، وفي بداية أنفلونزا أو نزلة برد، وعدم الراحة والتعب والشعور بثقل في الجسم، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون تناول علاج منزلي، مثل شاي الزنجبيل طريقة جيدة للشعور بالتحسن .

أعراض الحمى الداخلية

في حالة الحمى الشائعة إلى جانب رفع درجة الحرارة فوق 37.5 درجة مئوية، من الطبيعي أن يكون لديك أعراض مثل :

1- الشعور بالحرارة .

2- عرق بارد .

3- قشعريرة طوال اليوم .

4- الشعور بالضيق .

5- الصداع .

6- التعب، والاجهاد .

ومع ذلك ، في حالة الحمى الداخلية على الرغم من وجود جميع هذه الأعراض، لا توجد زيادة في درجة الحرارة يمكن قياسها .

ما هي الحمى

الحمى هي رد فعل الجسم لمكافحة الكائنات الحية الدقيقة الضارة، كونه رد فعل طبيعي في حالة العدوى التي تسببها الفيروسات والفطريات والبكتيريا أو الطفيليات، وتكون الحمى ضارة فقط عندما تتجاوز 40 درجة مئوية، والتي يمكن أن تحدث بسرعة خاصة عند الرضع والأطفال، وتسبب نوبات الصرع، وزيادة في درجة الحرارة أو مجرد الحمى وليست خطيرة جدا عندما تكون 38 درجة، فقط تشير إلى أن عليك أن تكون حذرا وخلع الملابس الزائدة في محاولة لتبريد الجسم، وقد تكون الحمى فوق 38.5 درجة مئوية قد تشير إلى الحاجة إلى تناول دواء خفض الحمى، فضلا عن غيرها من الطرق الطبيعية لتطبيع درجة حرارة الجسم .

“والترموستات” الذي يتحكم في درجة حرارة الجسم هو المهاد، وهو حساس للغاية لأي تغير في درجة الحرارة، وهذا سوف يتسبب في إنتاج المزيد من الحرارة ، والترمومتر قادر في كل مرة تحدث فيها زيادة حقيقية في درجة الحرارة ولو طفيفة، على استنتاج الرقم، ومن المستحسن استشارة الطبيب، لاسيما عندما ترافق الحمى الأعراض الأخرى مثل :

1- العطس ، السعال .

2- القيء والإسهال .

3- تقرحات الفم .

4- الارتفاع السريع في درجة الحرارة فوق 39 درجة مئوية .

5- نزيف من خلال الأنف أو الشرج أو المهبل، دون أي تفسير واضح .

أنواع الحمى

1- الحمى المستمرة، وتكون درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في اليوم ولا تتذبذب أكثر من 1 درجة مئوية في غضون 24 ساعة، وعلى سبيل المثال الالتهاب الرئوي الفصي والتيفوئيد ، والتهاب السحايا ، وعدوى المسالك البولية، وقد تظهر حمى التيفوئيد نمطا معينا للحمى، مع زيادة تدريجية بطيئة .

2- الحمى المتقطعة، لا يظهر ارتفاع درجة الحرارة إلا لفترة معينة، ثم يعود بعد ذلك إلى طبيعته، على سبيل المثال في حالات مثل الملاريا ، كالا-أزار، أو تسمم الدم .

3- الحمى الكوتيدية، مع تواتر 24 ساعة لمرض الملاريا .

4- الحمى الترتية (تواتر 48 ساعة) أو المتصورة النشيطة أو الملاريا البيضوية المتصورة .

5- حمى الكوارتان (72 ساعة ) ، وتبقى درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي طوال اليوم ويتقلب أكثر من 1 درجة مئوية في 24 ساعة، على سبيل المثال، التهاب الشغاف، الحمى المالطية .