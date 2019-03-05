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يعد البصل الأخضر من فصيلة الثوميات ، كما يدخل في صناعة العديد من الأطباق وخاصة في الوصفات الآسيوية حيث تستخدمه العديد من البلدان الآسيوية مثل اليابان ، والصين ، وكوريا ويتم استخدام الساق الأخضر والبصيلة البيضاء للأكل ، ويعد البصل الأخضر من المنشطات الطبيعية ، وله العديد من الخصائص الطبية ، كما يمكن استخدامه لعلاج العديد من الأمراض ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح فوائد البصل الأخضر بصفة عامة ، وفوائده للجنس بصفة خاصة .

القيمة الغذائية للبصل الأخضر

يحتوي البصل الأخضر على العديد من المركبات مثل مركبات الأليسين ، ومركبات الأليسين هي المسئول الرئيسي عن نكهة ورائحة البصل الأخضر المميزتين ، كما يحتوي البصل الأخضر على مركبات الفلافونويد ، ومضادات الأكسدة ، كم يحتوي كذلك على مركبات الكبريت ، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات ،التي تجعله مؤهلاً لأن يكون ذو فائدة جنسية وصحية في العموم .

فوائد البصل الأخضر للجنس

يعمل البصل بصفة عامة والأخضر منه بصفة خاصة على الحفاظ على سلامة القلب والدورة الدموية ، مما يساعد على تعزيز الصحة الجنسية للرجال من خلال سلامة الانتصاب وذلك لأن البصل الأخضر يعمل كمضاد للتخثر ، كما يحتوي البصل الأخضر على العديد من المركبات والفيتامينات التي تساعد على مقاومة الأمراض الجنسية المختلفة ، كما يزيد من القدرة الجنسية والنشاط الجنسي للرجال .

فوائد البصل الأخضر للجسم

-يساعد البصل الأخضر على خسارة الوزن ، وذلك بفضل احتوائه على الثيامين الذي يساعد على التخلص من الدهون ومنع تراكمها في الجسم بسبب تقليله للسعرات الحرارية التي يمكن للفرد تناولها ، حيث يساعد على تقليل الشهية للطعام بصورة جيدة ، كما يحتوي البصل الأخضر على حمض الفيريوليك ، ومادة الكيرسيتين اللذان يقومان بدورهما في منع تراكم الدهون في الجسم عن طريق زيادة استخدام الجسم لهذه المواد من أجل انتاج الطاقة .

– الحفاظ على ضبط معدلات ضغط الدم وذلك حيث يساعد البصل الأخضر على زيادة إفراز أحادي أكسيد النيتروجين الذي يساعد على توسيع الشرايين ، مما يساعد على تحسين عملية تدفق الدم في الجسم بشكل صحي ، ويمنع ذلك الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، كما يساعد كذلكم على تثبيط انتاج إنزيم الأنجيوتنسين الذي يعمل على تضيق الأوعية الموية والشرايين ، فالبصل الأخضر يساعد على توسيع الشرايين بفضل مركباته الصحية .

-يستخدم كعلاج مساعد لمرضى السكري ، وذلك حيث يتسبب السكري في إصابة المريض بالإجهاد التأكسدي ، وهذه الحالة يكون فيها الجسم غير قادر على التخلص من السموم والجذور الحرة ، مما يزيد من حالة مرض السكري سوءًا ، وتناول البصل الأخضر يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي ، مما يساعد على التخلص من الجذور الحرة ، وتقليل الأعراض المتعبة لمرض السكري ، كما يمكن للبصل الأخضر المساعدة على إبطاء هضم الكربوهيدرات ، وامتصاص الجلوكوز ، مما يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات ، وينتج ذلك بسبب تحطيم البصل الأخضرالمحتوي على إنزيمات الجلوكوسيديزات ألفا للكربوهيدرات وتحويلها لسكريات بسيطة .

-علاج مساعد لبعض الأمراض السرطانية ، وذلك بسبب دوره في محاربة الجذور الحرة بسبب كونه من أقوى مضادات الأكسدة ، وأكدت بعض الدراسات أن تناول البصل الأخضر يساعد على الحد من الإصابة بسرطان القولون ، كما تساعد مضادات الأكسدة على تأخر حدوث الأورام ، وتقليل حجم الأورام ، وكذلك تقليل الاتهابات التي تزيد الحالة سوءًا ، فتناول البصل الأخضر بصورة منتظمة يساعد على قتل الخلايا السرطانية والتخلص منها ، ومنع انتشار الخلايا السرطانية لأجزاء أخرى من الجسم .

-تعزيز وتقوية صحة القلب ، وذلك لأن البصل الأخضر يمنع تجلد الدم ، مما يقي الإنسان التعرض لإنسداد الشرايين ، كما يساعد على تدفق الدم بصورة صحية ، ويعمل كذلك على تثبيط عمل أي مادة تتسبب في انقباض الأوعية الدموية ، وكما سبق وذكرنا أن البصل الأخضر مفيد لمرض السكري ، ومرض ضغط الدم المرتفع اللذان بدورهما يتسببان في اضعاف القلب ، ومرضه .

-يساعد البصل الأخضر على حماية الكبد ، وأكدت العديد من الدراسات أن تناول البل الأخضر يعزز من صحة الكبد ويساعد كذلك على الحفاظ على إنزيمات الكبد ضمن معدلاتها الطبيعية ، كما يساعد كذلك على تجديد خلايا الكبد ، والحد من التعرض للالتهابات الكبدية .

– يعمل البصل الأخضر على تعزيز صحة الدماغ وزيادة صحة خلايا الدماغ ، وذلك بسبب احتوائه على مركبات الكبريت ، والفلافونويد التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهابات الدماغ التي تؤدي بدورها للاصابة بالاكتئاب ، وضعف الذاكرة ، والتشوش وعدم القدرة على التركيز

-يعمل البصل الأخضر على الوقاية من الإصابة بالديدان المعوية التي يمكن أن تصيب الأطفال ، وذلك بفضل نشاطه الطارد للديدان بفضل مركبات الفلافونويد ، والصابونين ، والستيرويد ، وتساعد هذه المركبات على قتل الديدان ، كما تساهم بدرجة كبيرة في حماية الأمعاء من الاصابة بالعدوى ، فيمكن القول بأنه مطهر معوي جيد .