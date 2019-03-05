انت الان تتابع موضوع فوائد القرفه الاندونيسية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

القرفة هي التوابل العطرية التي استخدمت على نطاق واسع للأغراض الطبية وإضافة النكهة للطعام ، وتتميز بخصائص فريدة من نوعها حيث لونها البني الداكن أو المحمر ، والحقيقة الأخرى هي أن القرفة لديها العديد من الأنواع والأصناف المختلفة ، والأصناف الأكثر شعبية هي سيلان وكاسيا .

تصنف القرفة الإندونيسية أو القرفة Korintje كواحدة من قرفة كاسيا. وتعرف هذه القرفة من اسمها بأنها نشأت في اندونسيا ، وتتمز بطعمها الحار والمكثف بالمقارنة مع قرفة السيلان التي تتميز بمذاقها الحلو .

لذلك ، يجب عليك أن تعرف بالفعل أن القرفة الإندونيسية لديها الكثير من الفوائد الصحية. ولكن ، هل تعرف الفوائد الصحية الدقيقة للقرفة الإندونيسية؟ إذا كنت لا تعرف حتى الآن ، ستجد الكثير من الفوائد التي ستقدمها هذه التوابل من أجل صحتك.

فوائد القرفة الإندونيسية

1- محاربة الجذور الحرة

تحتوي القرفة الإندونيسية على مضادات الأكسدة القوية المختلفة ، التي تحارب الجذور الحرة ، وتحمي الجسم من المشاكل الصحية المختلفة ، كما أنها مفيدة لمنع الضرر في خلايا الجسم .

2- الوقاية من السكري

يعد مرض السكري من أكثر الحالات الصحية فتكًا حيث أنه سيقودك إلى مشاكل صحية أكثر حدة في المستقبل. لذلك ، تبين أن القرفة الإندونيسية ستكون ضرورية للغاية لمنع تطور مرض السكري ، وخاصة النوع الثاني من داء السكري. في الواقع ، أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن القرفة ستنظم مستوى السكر في الدم وتخفف من مقاومة الأنسولين في الجسم بين المرضى قبل السكري.

3- الوقاية من الكوليسترول

وبغض النظر عن مرض السكري ، يعد الكوليسترول أحد أخطر الحالات الصحية لأنه سيقودك إلى مشاكل أكثر حدة. لذلك ، القرفة الإندونيسية لديها قدرة كبيرة على حمايتك من الكوليسترول لأنها يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول السيئة (LDL) وتزيد من كمية الكولسترول الجيد (HDL). في واقع الأمر ، أظهرت دراسة بحثية أن المرضى الذين تناولوا القرفة قد انخفض إلى أقل من 27٪ من LDL في أجسامهم.

4- علاج باركنسون

مرض باركنسون هو مرض تنكس عصبي يحدث عادة لدى كبار السن. هذا المرض له أعراض واضحة ، مثل الاهتزاز المفرط بين يديك ، والعضلات الصلبة ، والحركة البطيئة ، والدوار ، وغيرها الكثير. لذا ، وفقا لدراسة ، ستكون القرفة الإندونيسية جيدة جدا لعلاج باركنسون لأنه سيحفز تغيير الخلايا التشريحية والبيوميكانيكية. على الرغم من أن هذه الدراسة أجريت على الفئران ، إلا أن القرفة أظهرت إمكانات جيدة جدا لعلاج باركنسون.

5- جيدة لإنقاص الوزن

إذا كان لديك برنامج غذائي وتريد أن تفقد بعض الوزن ، فإن تناول القرفة الإندونيسية بشكل منتظم سيكون ميزة كبيرة. كما سبق ذكره أعلاه ، القرفة الإندونيسية لديها القدرة الكاملة على تنظيم مستويات السكر في الدم. وبسبب ذلك ، سوف تفقد بعض الوزن في فترة زمنية قصيرة. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم القرفة الإندونيسية أيضًا بتنظيم مستويات الانسولين ، مما سيحسن صحة عملية التمثيل الغذائي في الجسم. كلما كان لديك استقلاب الجسم السليم ، فإن الكربوهيدرات في جسمك ستتحول إلى طاقة وأيضاً سيسمح لك بحرق المزيد من السعرات الحرارية.

6- لديها خصائص مضادة للالتهابات

القرفة الإندونيسية لديها أيضا خصائص مضادة للالتهاب مثالية ، والتي ستكون مفيدة لحمايتك من الأمراض المختلفة المرتبطة بالالتهاب. وهكذا ، من دون أدنى شك ، فإن هذه التوابل الطبيعية تمنعك من الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل وغيرها الكثير. في الواقع ، فقد أظهرت العديد من الدراسات البحثية بالفعل أن هناك سبعة أنواع من مركبات الفلافونويد الواردة في القرفة. كما تعلمون بالفعل ، الفلافونويد هو نوع من مضادات الأكسدة التي ستكون مفيدة لمكافحة أي نوع من الالتهابات.

7- الوقاية من أمراض القلب

كلما استهلكت القرفة الإندونيسية على أساس منتظم ، فلا داعي للقلق من وجود العديد من الحالات الصحية المرتبطة بقلبك. وذلك لأن هذه التوابل العشبية تحمي صحة قلبك عن طريق إغلاق جميع المصادر الشائعة لمشاكل القلب ، مثل الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم. كما سبق ذكره أعلاه ، ستكون القرفة جيدة للغاية للحد من كمية مستويات الكولسترول السيئة (LDL) مع الحفاظ على مستويات الكولسترول جيدة مستقرة ، ستكون القرفة جيدة للغاية للحد من ضغط الدم أيضا .

8- صحة الأسنان

القرفة الإندونيسية سوف تكون التوابل المثالية لدعم صحة أسنانك بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا. كما تعلمون ، تلعب البكتيريا دورًا كبيرًا في بناء اللويحات في أسناننا ، والتي ستقودك بعد ذلك إلى مرض اللثة. لذلك ، ستكون القرفة الإندونيسية مفيدة لمكافحة هذه البكتيريا السيئة ، وبالتالي ، تصبح أقل عرضة للأمراض المرتبطة بأسنانك في المستقبل. أيضا ، عندما يكون لديك ألم في الأسنان ، فإن تناول القرفة الإندونيسية سيخفف من آلامك قبل أن تتمكن من رؤية الطبيب.

9- محاربة التسمم الغذائي

التسمم الغذائي هو حالة عندما تشعر بشيء خاطئ في معدتك بعد تناول اللحوم النيئة أو البيض النيئ أو المأكولات البحرية النيئة. وأكثر أشكال التسمم الغذائي شيوعًا هي الإسهال والتشنج. تحدث هذه المشكلة الصحية عادة عن طريق السالمونيلا ، وهو نوع من البكتيريا التي توجد عادة في الأطعمة النيئة. كما سبق ذكره أعلاه ، القرفة الإندونيسية لها خصائص مضادة للجراثيم مثالية. وهكذا ، فإن هذه التوابل العشبية تقتل السالمونيلا ، قبل أن تضر من جسمك.

10- تحمي من السرطان

تبين أن القرفة الإندونيسية ستكون مفيدة جدا لحمايتك من أنواع مختلفة من السرطان أيضا. هناك العديد من الأسباب التي تجعل القرفة مفيدة جدا لمنع السرطان. أولا ، القرفة من شأنها تحسين صحة القولون ، وبالتالي ، سوف تحميك من سرطان القولون. ثانيًا ، تمنعك القرفة من تلف الحمض النووي ، والطفرات الخلوية ، والنمو المفرط للأورام السرطانية بسبب خواصها المضادة للأكسدة. ثالثًا ، تحتوي القرفة على مركب محدد يسمى سينامالديهايد ، والذي سيؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية ذاتيًا.