افضل واقي شمس للبشرة الحساسة

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عندما يكون لديك بشرة حساسة تتهيجها التواجد تحت اشعة الشمس ، من المستحيل ألا تكون حذراً بشأن المنتجات التي تضعها على وجهك كواقي الشمس ، يقول شاري مارشباين المتخصص في الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك ، يمكن للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أن يجدوا صعوبة في العثور على واقيات الشمس ، حيث أن معظمها مصنوع من حاصرات الأشعة فوق البنفسجية الكيميائية.

تلك التي يمكن أن تسبب وخزًا وحرقًا و تهيجًا و احمرارًا عند تطبيقها على الجلد ، بدلاً من ذلك تريد البحث عن مانعات للحماية الفيزيائية ، مثل أكسيد الزنك و ثاني أكسيد التيتانيوم ، و التي يمكن العثور عليها في واقيات الشمس للأطفال و أقصى ما وصفت للبشرة الحساسة ، يجب أن تكون دائما حريصا على قراءة قائمة المكونات ، كما يقول Marchbein أن بعض واقيات الشمس هي الهجينة ، و هذا يعني أنها تحتوي على حد مرشحات الأشعة فوق البنفسجية.

واقي الشمس Naturopathica Daily UV Defense Cream SPF 50

هذه الواقي من الشمس من العلامة التجارية الطبيعية Naturopathica يحتوي على أكسيد الزنك المجهر ، بالإضافة إلى عوامل الترطيب مثل مستخلص الشاي الأخضر و زيت الفاكهة aćai و زبدة الشيا ، لضمان بقاء بشرتك مستريحة و هادئة طوال اليوم ، و يتكون هذا المنتج من مكونات عالية الجودة مثل زيت الأرغان و السكوالين.

واقي الشمس NYDG Skincare Chem-Free Active Defense SPF 30

يتكون هذا المنتج عالي الجودة من منتجات البشرة ، مثل زيت الأرغان و السكوالين ، مما يجعله لا يجعل بشرتك في دوامة ملتهبة ، بل يتركها حريرية و رطبة ، و يوصي Marchbein بهذا الواقي الخالي من كوميدوغينيك لأنها فائقة الامتصاص بسرعة ، و تضيف قائلة أن له تأثير خفي متقن مثالي للوضع تحت الماكياج ، كما أنه يحتوي على زيت فيتامين E لترطيب البشرة كما انه يحميها.

واقي شمس Blue Lizard Australian Sunscreen

وضعت العلامة التجارية الأسترالية لأشعة الشمس Blue Lizard هذا الواقي المعتمد على المعادن مع أطباء الجلد ، الذين أكدوا أنه سيكون آمنًا حتى لأكثر أنواع البشرة حساسية ، يوصي Marchbein لأنه مصنوع بطريقة خالية من البارابين و العطور ، أو أي مهيجات معروفة تميل إلى جعل الجلد حساس ، و ليس لديها ما يدعو للقلق لتطبيقه مقاوما للماء و ذلك لمدة تصل إلى ساعتين.

واقي شمس Vanicream Sunscreen SPF 50

يقترح سيجال شاه و هو طبيب أمراض جلدية و مقرها مدينة نيويورك ، استخدام هذا الكريم الذي تم تطويره خصيصا مع ذوي الجلد الحساس ، و يقول توفر هذه الوقاية من الشمس الخالية من العطور توفر حماية واسعة النطاق ، باستخدام أكسيد الزنك و ثاني أكسيد التيتانيوم فقط ، كما أنه يتميز بزيت الخروع المهدرج و الغليسيرين ، و كلاهما يضيف دفعة لطيفة من الغذاء للبشرة الجافة .

كريم بادجر النشط و المعطر SPF 30

و من بين مفضلات الكريمات الواقية من الشمس و المناسبة للبشرة الحساسة ، هذا الكريم الذي تعتمد على أكسيد الزنك من قِبل شركة بادجر اكتيف ، و هي مادة عضوية معتمدة و تحتوي على زيت عباد الشمس و شمع العسل و زيت seabuckthorn لتهدئة و ترطيب البشرة ، هذا الكريم الواقي يحتوي فقط على خمسة مكونات ليس فقط ترطيب بل و يعمل على دعم الجلد مع الأحماض الدهنية ، و لكن أيضا تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة و مضادة للالتهابات.

كريم Cotz Sensitive Broad Spectrum SPF 40

و هذا الكريم يعتبر رائعًا للبشرة الحساسة ، يقول شاه أحب هذا النوع من واقيات أشعة الشمس ، لأنه يحتوي على نسبة عالية من أكسيد الزنك ، و يفتقر إلى المواد الحافظة و العطور و المهيجات الأخرى الشائعة ، على الرغم من أنه يحتوي على نسبة عالية من أكسيد الزنك ، فإنه لا يزال يمتزج بشكل جيد و لا يترك خلفه لون أبيض.

كريم Colorescience Sunforgettable Brush-On Sunscreen SPF

هناك توصية أخرى من Marchbein هي لهذه الواقيات ، و التي تأتي في خيارات شفافة و ملونة ، انها خفيفة الوزن بحيث تشعر بأنك لم تضع شيئا على بشرتك ، بقدر ما يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية ، فإنه يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم و أكسيد الزنك ، و كلاهما يعمل جنبا إلى جنب لحماية الجلد ، في حين تحافظ الأعشاب البحرية الحمراء على تكييفها.

كريم eutrogena Sensitive Skin Sunscreen Broad Spectrum SPF 60

ماركة نيوتروجينا المناسبة للأمراض الجلدية معروفة بخيارات العناية بالبشرة غير المزعجة ، و عروضها الواقية من الشمس ليست استثناء ، يوصي Marchbein بهذا بشكل خاص ، حيث إنه مصنوع خصيصًا للبشرة الحساسة و لديه SPF واسع للغاية.

كريم SkinMedica Total Defense + Repair

هذا الواقي من الشمس الذي يجدد شباب البشرة يحتوي على فيتامين E ، و الشاي الأخضر و فيتامين C لإصلاح و تعزيز صحة البشرة ، حيث يحميها من أشعة الشمس ، تتوفر في خيارات شفافة و ملونة ، تنزلق بسلاسة و تمزج بسهولة ، و لا تترك وراءها سوى تلميح من الزهر الأبيض.