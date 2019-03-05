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انت الان تتابع موضوع تعلم الجلسة الصحيحة امام الكمبيوتر بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
نرى الكثير من إصابات أماكن العمل التي يمكن تجنبها ، و لأن الوقاية خير من العلاج ، فيما يلي قائمة مرجعية من أربع خطوات يمكنك إجراؤها في العمل ، للتأكد من أنك مرتاح و آمن و منتج امام الكمبيوتر .
الجلسة الصحيحة امام الكومبيوتر
ادفع الوركين إلى الخلف قدر الإمكان في الكرسي
اضبط ارتفاع المقعد بحيث تكون قدميك مسطحة على الأرض و ركبتيك متساوية أو أقل قليلاً من الوركين ، و اضبط الجزء الخلفي من الكرسي بزاوية مائلة بزاوية 90 درجة ، و تأكد من دعم الظهر العلوي و السفلي ، و يمكنك استخدام وسائد قابلة للنفخ أو وسائد صغيرة إذا لزم الأمر ، و إذا كان لديك آلية خلفية نشطة على الكرسي ، استخدمه لإجراء تغييرات متكررة على الموقع ، كما يمكنك ضبط مساند الذراعين (إذا تم تركيبها) بحيث يتم استرخاء كتفيك. إذا كانت مساند ذراعيك غير مناسبة لارتفاع اليدين فقم بإزالتها.
ضبط لوحة المفاتيح
– الخطوة الثانية هي لوحة المفاتيح الخاصة بك ، و يمكن للوحة المفاتيح المفصلية أن توفر أفضل وضع لأجهزة الإدخال ، و مع ذلك ينبغي أن تستوعب الماوس ، كمان انها لها ميزة اخرى و هي ان لها آلية تعديل و إمالة قابلة للتعديل ، اسحب لوحة المفاتيح بالقرب منك ، و ضع لوحة المفاتيح مباشرة أمام جسمك ، و حدد أي قسم من لوحة المفاتيح التي تستخدمها بشكل متكرر ، وقم بإعادة ضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم توسيط القسم مع جسمك ، و بعد ذلك اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح بحيث يتم استرخاء الكتفين ، و يكون مرفقيك في وضع مفتوح قليلاً (من 100 إلى 110 °) ، و يكون معصميك و اليدين مستقيمين.
– يعتمد إمالة لوحة المفاتيح على وضع الجلوس ، استخدم آلية علبة لوحة المفاتيح أو قدم لوحة المفاتيح لضبط الإمالة ، و إذا كنت تجلس في وضع مستقيم أو أمامي ، فحاول إمالة لوحة المفاتيح بعيدًا عنك بزاوية سلبية ، و إذا كنت متكئًا سوف يساعد الميل الإيجابي الطفيف في الحفاظ على وضع المعصم بشكل مستقيم.
– يجب استخدام المسجل فقط لراحة راحة اليد بين ضغطات المفاتيح ، و لا يستحسن الاستراحة على الطاولة أثناء الكتابة ، و تجنب استخدام عدد كبير من مسجّلات الكتابة أو مسجلات الكتابة الأعلى من شريط المسافة في لوحة المفاتيح.
– اذا كنت تبذل مجهود لتتمكن من رفع مرفقك على المكتب اثناء الكتابة ، فحاول العمل على رفع الكرسي ، أو استخدام وسادة المقعد للوصول إلى وضع مريح ، و تذكر استخدام مسند القدمين إذا تراجعت قدميك.
ضبط موضع الشاشة أثناء العمل
– الخطوة الثالثة تتمثل في الشاشة و المستند و الهاتف يمكن أن يؤدي تحديد موقع الشاشة والمستندات المصدرية إلى وضعيات غير ملائمة ، اضبط الشاشة و المستندات المصدرية بحيث يكون عنقك في وضع محايد و مريح ، و قم بوضع الشاشة أمامك مباشرةً فوق لوحة المفاتيح ، و ضع أعلى الشاشة حوالي بمسافة بسيطة فوق مستوى العين جالسًا ، و (إذا كنت ترتدي نظارة ثنائية ، قم بتقليل الشاشة إلى مستوى قراءة مريح.)
– اجلس على مسافة ذراع واحدة على الأقل بعيدًا عن الشاشة ثم اضبط المسافة لرؤيتك ، و خفض الوهج عن طريق تحديد المواقع بعناية من الشاشة ، و ضع مستندات المصدر مباشرة أمامك ، بين الشاشة و لوحة المفاتيح ، باستخدام حامل نسخة في الكتابة ، و في حالة عدم وجود مساحة كافية ، ضع المستندات المصدر على حامل الأوراق الموضوع بجوار الشاشة.
– اضبط زاوية الشاشة العمودية و عناصر التحكم في الشاشة لتقليل الوهج من المصابيح العلوية ، و تتضمن التقنيات الأخرى لتقليل الوهج استخدام مرشحات وهج الزجاج الضوئية أو مرشحات الضوء أو مصابيح المهمة الثانوية ، و ضع هاتفك في متناول اليد ، كلك استخدام حامل الهاتف يمكن أن يساعد ، و يفضل استخدام سماعات الرأس و سماعة الهاتف للتخلص من التقرب للسماعة.
التوقف عن الاستخدام للاستراحة
– الخطوة الرابعة هي الإيقاف المؤقت و الفواصل عند استخدام الكمبيوتر لفترة طويلة ، بشكل صحيح استخدم عادات العمل الجيدة ، حيث ان التواجد بالمواقف الثابتة ، لفترة طويلة سوف تمنع الدورة الدموية و تؤثر على جسمك بشكل سلبي.
– خذ فترات راحة قصيرة لمدة 1-2 دقيقة كل 20-30 دقيقة ، بعد كل ساعة من العمل ، تأخذ استراحة أو تغير المهام لمدة 5-10 دقائق على الأقل ، و حاول دائما الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء استراحة الغداء ، و تجنب إرهاق العين عن طريق الاستلقاء و إعادة تركيز عينيك بشكل دوري ، انظر بعيدا عن الشاشة و التركيز على شيء اخر ، كذلك عليك اراحِة عينيك من خلال تغطيتهما براحة يدك لمدة 10-15 ثانية.
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