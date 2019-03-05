تعرف علي فوائد الزعفران الصحية لصحة الجسم

يستخدم الزعفران في إعداد الكثير من الأصناف الغذائية والذي بدوره يضيف قيم غذائية للأطعمة، كما يعتبر إضافة أساسية لبعض أنواع الطعام، ناهيك عن احتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تكافح السرطانات.

تعرّف معنا إلى فوائد الزعفران القيّمة.

مضاد للاكتئاب

يحتوي الزعفران على مركبات تعطيه العديد من الخصائص الدوائية، وعلى وجه الخصوص فإنَّ الزيت الأساسي للزعفران له تأثير مهدّىء ومضادّ للاكتئاب، ويعمل على تحسين الذاكرة والتعلم.

وفي حالات تعكّر المزاج أو الاكتئاب الموسمي، فإنَّ إضافة الزعفران إلى قائمة الطعام مع الديك الرومي، أو إلى بودنغ الأرز مع الحليب، يعمل على تنشيط نواقل التريبتوفان (وهي حمض أميني من سلائف السيروتونين ، وهو هرمون السعادة).

كما أنّ الزعفران غني بالكروسينات ومضادات الأكسدة من الكاروتينات التي تعزز عملية الهضم وتنظّم وظائف المعدة. والزعفران مضادّ للتشنج حيث إنه مثالي لمكافحة تشنجات المعدة: عند الشعور بالألم، يتم وضع كمية من الزعفران في كوب من الماء الساخن، وتركه لينقع ثم يمكن شربه في نهاية الوجبة.

مقوّي ومنشّط ممتاز

يُستخدم الزعفران للأشخاص الضعفاء أو لمحاربة أمراض الشتاء الصغيرة. هذه التوابل الرائعة تعمل في الواقع كمحفز ممتاز جدًّا لدفاعات الجسم، وتحارب على وجه الخصوص نزلة البرد والسعال والأنفلونزا.

والزعفران محفز ومقوّي وفعّال كذلك ضد الإرهاق والتعب الجسدي والذهني، وضد فقدان الذاكرة. كما أنّ الزعفران حليف للرياضيين ويعزز الطاقة والانتعاش.

كما يمكن استخدامه أيضًا كمسكن لمعالجة آلام الحيض، وأيضًا لتخفيف الألم الذي يرافق التسنين عند الأطفال (أول بروز الأسنان عند الطفل) وخصوصًا عند استخدامه لتدليك اللثة مخلوطًا بالعسل.

هل من آثار سلبية للزعفران؟

على الرغم من جميع فوائده فقد تكون هناك آثار سلبية غير مرغوبة للزعفران، إذ لا تُنصح المرأة الحامل باستهلاك الزعفران، حيث إنّ الاستهلاك المفرط للزعفران قد يسبب التقلصات. إنّ تناول الأرز بنكهة الزعفران من فترة إلى أخرى، لا يسبب مشاكل ولكن كإجراء احترازي من الأفضل عدم تناوله من قبل النساء الحوامل. كما لا تُنصح المرأة المرضعة باستهلاك الزعفران أيضًا.

تحت أيّ شكل يمكن شراء الزعفران؟

• على شكل شعيرات: وهو الشكل المفضل لشراء الزعفران، ويتم اختيار الشعيرات باللون الأحمر الغامق بطول 2 إلى 3 سم ونهايتها تكون مشعة، وهذه المميزات تضمن شراء نوعية ممتازة. وهناك أكياس صغيرة (مثل أكياس الشاي) تحت اسم الزعفران تباع في الأسواق والمحال التجارية، ولكن قد تحتوي إما على شعيرات الزعفران، أو على مسحوق الكركم، فالزعفران من أكثر التوابل التي من السهل تزييفها.

• على شكل بودرة: من الأفضل تفادي شراء الزعفران بهذا الشكل، بسبب مخاطر التزييف والاحتيال إلا إذا تمَّ شراؤه من المنتج مباشرة، أو من علامة تجارية معروفة بالجودة قد يهمك أيضاً :