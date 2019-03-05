شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور أحمد مرزوق يكشف أحدث تقنية فى الوطن العربى للولادة القيصرية بدون ألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراود حلم الأمومة كل فتاة منذ اللحظات الأولى للخطوبة وحتى دخولها عش الزوجية، ولكن بمجرد الاقتراب من الأيام الأخيرة للولادة والوصول إلى باب غرفة العمليات، يتملك الخوف السيدة بسبب ما تسمعه عن آلام الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية، خاصة تلك الآلام التى تصاحب المرأة بعد عمليات الولادة القيصرية، الأمر الذى يجعلهم يتمنون دومًا فى حدوث طفرة علمية توفر لهم عمليات ولادة قيصرية بدون ألم.

التطور العلمى الذى يشهده الطب فى مختلف تخصصاته، جعل حلم السيدات فى الخضوع لعملية قيصرية بدون ألم، حقيقة فعلية تجرى لأول مرة فى مصر والوطن العربى على يد الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، ما دفع عدد كبير من السيدات لتداول تجاربهم فى الولادة بدون ألم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، هذا فى الوقت الذى يطمئن فيه الدكتور أحمد مرزوق، مرضاه، بتوافر التقنيات العلمية التى تساعد على إجراء قيصرية بدون ألم أو عذاب ما بعد الولادة، بل والأكثر من ذلك أن السيدة الحامل تستطيع الحركة بكل سهولة بعد إجراء عملية الولادة بساعات قليلة.



دكتور أحمد مرزوق

ما هى القيصرية بدون ألم؟

مع انتشار تقنية القيصرية بدون ألم بين عدد كبير من النساء وتداول الحديث عن هذه التجربة عبر منصات السوشيال ميديا، كان لـ"الخليج 365"، لقاء مع الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، للتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الأسلوب الجديد فى الولادة الذى يوفر على السيدة الحامل عناء هذا اليوم الذى يعد بمثابة حلم لها.



تعليق

يقول الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، "المتعارف عليه إن المريضة فى أى مكان لا تشعر بألم أثناء عملية الولادة، لأنها تكون تحت تأثير البنج النصفى أو الكلى، ولكن الفكرة فى إجراء قيصرية بدون ألم، أنه بعد العملية لا يكون هناك أى ألم، فعندما ينتهى تأثير البنج لا يكون هناك ألم والمريضة تستطيع التحرك بشكل طبيعى، كما تستطيع نزول السلم لأدوار مرتفعة 3 أو 4 أدوار، وذلك كله بعد العملية بـ4 ساعات كحد أقصى، ويستمر ذلك لمدة 36 ساعة".





وأضاف الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، أنه بعد مرور 36 ساعة على الولادة، أحيانًا تشعر المريضة بألم بسيط، ولكن تكون الفترة الصعبة قد مرت، وهى الفترة المقعدة التى نقول عليها "أول كحة" و"أول قومة" و"شيل البيبى"، مؤكدًا أن المريضة فى هذه الحالة ومع شعورها بالألم البسيط عقب مرور 36 ساعة، لن تكون فى حاجة لتناول المسكنات كما هو الحال فى عمليات القيصرية العادية.

هل تعتبر تقنية القيصرية بدون ألم ابتكار علمى جديد؟

ويؤكد الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، أن القيصرية بدون ألم، ليست ابتكار بل هى إجراء موجود فى الكتب، مضيفًا "للأسف القيصرية بدون ألم، لم تدخل الوطن العربى، كما أنها تطبق فى حالات قليلة جدًا خارج الوطن العربى، لذلك تساءلت لماذا نجريها فى العمليات الكبيرة فقط، طالما يمكن إجرائها فى جميع العمليات بداية من القيصرية لتكون بدون ألم؟، ولماذا يجب أن تتعذب المريضة وتشعر بألم، ونحن فى استطاعنا أن نساعدها على الولادة بدون أى ألم؟".

أوضح الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، أنه عمل على تطوير التقنية المستخدمة فى عمليات القيصرية بدون ألم، وطبقها على جميع الحالات التى خضعت للولادة تحت يده، لافتًا إلى أنه أجرى عمليات قيصرية بدون ألم لأكثر من 3000 حالة حتى الآن من جميع الدول العربية، قائلًا "كلهم مبسوطين ولا يشعرون بأى ألم بعد العملية ولا يحتاجون حتى لتناول المسكنات".





ما هو الأساس العلمى فى تقنية القيصرية بدون ألم؟

وأشار الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، إلى أن الأساس العلمى فى عمليات القيصرية بدون ألم، هو إجراء تخدير لجدار البطن عن طريق تخدير العصب المغذى لمنطقة الجرح، مضيفًا أنه بمجرد تخدير هذا العصب بتقنية دقيقة جدًا يقوم بها طبيب التخدير أثناء العملية ويساعده فيها الجراح بتقنية جراحية معينة، حينها لا تشعر المريضة بأى ألم بعد العملية.

ما هى مميزات تقنية القيصرية بدون ألم؟

ولفت الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، إلى أن مميزات القيصرية بدون ألم، هى، أولًا: تحمى المريضة من المسكنات والآثار الجانبية المترتبة عليها، ثانيًا: المريضة لا تشعر بأى ألم وهذا أكثر شىء تخاف منه المريضة يوم الولادة.

وتابع الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، "بعدما كان يوم الولادة بالنسبة للسيدة الحامل، يوم مرعب، وهناك سيدات ترفضن الحمل خوفًا من هذا اليوم، كما تحدد آخريات الأمر بإنجاب طفل واحد فقط حتى لا يخوضوا تجربة الولادة وألامها مرة أخرى، أصبح الآن هناك سيدات تخضن تجربة الولادة باطمئنان لأكثر من مرة، لأنها أصبحت عملية تجرى بدون ألم أثناء وبعد الولادة".





هل تقنية القيصرية بدون ألم لها أعراض جانبية؟

وشدد الدكتور أحمد مرزوق استشارى جراحة النساء والتوليد، على أن القيصرية بدون ألم "تكنيك" جديد ليس له أى سلبيات، كما أنه صفر فى المائة أثار جانبية، مضيفًا "ناس كتير من الوطن العربى كله بيجولنا وبيجربوا القيصرية بدون ألم، والنتائج كلها مرضية وبيتكتبوها وبينشروا تجاربهم على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة".

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