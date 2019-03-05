شكرا لقرائتكم خبر عن الفيمتو سمايل..تعرف على جديد الطب لتصحيح عيوب الإبصار مع الدكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المجال الطبى كل يوم تطورًا جديدًا على مستوى العالم، ولا يتخلف عن هذا السباق مجال جراحة العيون، حيث أصبح من السهل القضاء على المشاكل التى يعانى منها الإنسان والمتعلقة بعيوب الإبصار من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المعترف بها دوليًا، والتى تبعد المريض من الدخول فى أى مضاعفات خاصة مع دقة استخدام تلك الأجهزة الطبية الحديثة.

تشمل الأجهزة الحديثة والمتطورة لتصحيح عيوب الإبصار عملية "الفيمتو سمايل"، ومع زيادة انتشار هذا المصطلح، لإحدى العمليات الحديثة لتصحيح عيوب الإبصار، كان لـ"الخليج 365"، لقاء مع الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، لمعرفة المعلومات الكاملة عن عملية الفيمتو سمايل الجديد فى الطب لعلاج عيوب الإبصار.

يقول الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، إن الفيمتو سمايل تكنولوجيا عالية جدًا، كما أنه يعتبر مستقبل إصلاح الإبصار خلال الفترة المقبلة، ولكن فى نفس الوقت لا يجوز استخدامه لكل العيون.

ويوضح الدكتور أحمد عساف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن القرنية هى الجزء الخارجى من العين، وأنها عبارة عن طبقات يبلغ عددها حوالى 200 طبقة، لافتًا إلى أن أى عملية لتصحيح الإبصار يتم خلالها تغيير شكل القرنية بما يناسب كل حالة، إذ يتم تغيير تحدب القرنية من خلال شعاع الليزر، وبالتالى تقليل سمك القرنية، مؤكدًا أنه لا يوجد أى عملية إصلاح إبصار على مستوى القرنية إلا ويتبعها تغيير القرنية وإزالة طبقات منها بما فيها عملية الفيمتو سمايل.

ولفت الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن الفيمتو سمايل تختلف عن عملية الليزر السطحى، حيث إن عملية تصحيح الإبصار باستخدام الليزر السطحى تتطلب التعامل بشعاع الليزر على سطح القرنية نفسها، والمشكلة الأساسية التى تواجه التعامل مع سطح القرنية هو أن تلك المنطقة حساسة وتجعل الحالة المرضية تشعر بالألم خلال فترة النقاهة بعد العملية، حيث تشعر الحالة بـ"شكشكة" فى العين تمتد إلى ساعات، بالإضافة إلى الشعور بشبورة فى العين تمتد حتى التئام الأنسجة وقد تصل إلى 4 أسابيع فى بعض الحالات.



عملية تصحيح الإبصار باستخدام الفيمتو سمايل

وأشار الدكتور أحمد عساف، إلى أن عملية تصحيح الإبصار باستخدام الفيمتو سمايل تتميز كونها تتم من خلال فتحة صغيرة بالعين ولا يتم خلالها التعامل مع سطح القرنية، وتجرى من خلال قطع طبقتين من القرنية، ثم يتم تحديد سمك الطبقة بالقرنية وإزالتها على حسب قصر النظر أو طوله.

وأوضح الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، أن من ضمن مميزات استخدام الفيمتو سمايل لتصحيح عيوب الإبصار، أنه خلال العملية لا يتم المساس بسطح القرنية وهى المنطقة الحساسة فى العين، وبالتالى لا تتسب بأى إحساس بالألم بعد العملية، وأيضًا تكون فترة النقاهة سريعة جدًا، بما يمكن الشخص الذى أجرى العملية من ممارسة حياته الطبيعية بعد مرور 48 ساعة فقط من الخضوع للعملية والرجوع للعمل أيضًا، كما أنها تناسب الأشخاص المصابين بجفاف العين لأنها تقلل الإصابة بجفاف، وتكون مناسبة للأشخاص الرياضيين أو المرتبطين بمواعيد سفر وعمل عاجلة، لأنها لا تستغرق وقتا طويلا وفترة النقاهة قليلة مقارنة بجميع العمليات الأخرى لتصحيح الإبصار.

وأردف الدكتور أحمد عساف، أن عملية "الفيمتو سمايل" تكنولوجيا جديدة، ولكنها فى نفس الوقت تشترك مع كافة العمليات الأخرى التى تستخد لإصلاح وتصحيح عيوب الإبصار فى كونها تتعامل مع القرنية، كما أن لها شروطا بحيث لا يمكن استخدامها مع الحالات التى لا يجوز لها استخدام الليزر، متابعًا "كل ما هو ضد الليزك لا يسمح له إجراء عملية الفيمتو سمايل".



متى يمكن استخدام الفيمتو سمايل لتصحيح الإبصار

واختتم الدكتور أحمد عساف، حديثه مع ”الخليج 365”، بقوله "إن عملية الفيمتو سمايل، لا تكون أحيانًا بنفس دقة الفيمتو عند استخدامها فى تصحيح درجات الاستجماتيزم العالية، ولكنها قد تكون الأفضل لتصحيح بعض حالات قصر النظر العالية، ويبقى اختيار الوسيلة الأنسب لتصحيح الإبصار وفقًا لما يراه الطبيب المعالج طبقا لحالة كل عين".



إنفوجراف 5 مميزات عن تصحيح الإبصار باستخدام الفيمتو سمايل

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