فوائد الليمون الاسود للقولون

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الليمون الاسود أو اللومي هو نوع من التوابل شرق أوسطية مصنوعة من الليمون الحامض الذي تم تحميصه وتجفيفه قبل طحنه إلى مسحوق . الليمون الأسود الأصلي في جنوب آسيا وأكثر ملاءمة للظروف الدافئة بالمقارنة مع الليمون . قد يكون ظهورالليمون الأسود الأولي في الشرق الأوسط من قبل قهر المغاربة أو الأتراك . عادةً يصنع الليمون الاسود الأكثر شيوعا من الييمون الفارسي أو التاهيتي ، الذي يعتقد أنه نشأ في إيران . كانت إيران تسمى ذات مرة بلاد فارس . يعتقد المؤرخون أن الليومن الاسود هو نتيجة لمحصول بقي على الشجرة لفترة طويلة جداً وجف هناك .

النكهة المميزة لليمون الأسود

الليمون الأسود أو اللومي هو ذو نكهة حمضية معروفة ، ولكن لديه أيضا حلاوة خفية . تتميز نكهة التوابل التي تتكوِّن من الليمون الاسود بالمذاق القوي كما قد تتوقعه ، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض من المذاق الحار والخل .

الفوائد الصحية لليمون الأسود أو اللومي

مثل معظم التوابل ، فإن الليمون الاسود مفيد لك . في حين أن بعض العناصر الغذائية قد يتم إزالتها أثناء عملية التجفيف ، إلا أن البعض الآخر يبقى ويمكن أن يتركز حتى عن طريق التجفيف . حقيقة أن الليمون الاسود يتكون أساسا من قشر الحمضيات يعني أنه يحتوي على مركبات صحية .

المواد الكيميائية النباتية الموجودة بالليمون الأسود

قشر الليمون الاسود هو مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية . هذه المركبات تعمل كمضادات الأكسدة التي لها العديد من الآثار البيولوجية بما في ذلك فوائد مضادة للجراثيم ، المضادة للالتهابات ومضادة للحساسية .

احتوائه على الكثير من المعادن

قشر الليمون الاسود يحتوي على كمية وافرة من البوتاسيوم ، والذي يستخدمه الجسم للحفاظ على ضغط الدم بشكل صحي . بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام هذه المعدن للحفاظ على العظام والعضلات ويمكن أن تعمل في العقل لتحفيز النشاط المعرفي .

أحتواء الليمون السود على البكتين ودوره في راحة القولون

البكتين هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد على إبطاء عملية الهضم وإضافة حجم أكبر إلى البراز مما يساعد القولون على العمل بكفاءة . من بين فوائد البكتين هو قدرته على الحد من كل من الكوليسترول وضغط الدم .

حمض الفوليك الموجود بالليمون الأسود

حمض الفوليك هو فيتامين ب يساعد جسمك على إنتاج خلايا جديدة ويمكنه خفض ضغط الدم .

الأمراض التي يساعد الليمون الأسود على الوقاية منها

الوقاية من مرض السكري

البكتين والمركبات الأخرى في قشر الليمون الاسود لديها القدرة على تقليل فرصتك في تطوير مرض السكري من الفئة 2. قد يكون اللومي أو الليمون الأسود أيضًا قادرًا على تحسين حساسية الأنسولين ، وهو عامل رئيسي في مرض السكري .

الوقاية من السرطان وخاصة سرطان القولون

أحد فوائد حمض الفوليك في اللومي أو الليمون الأسود هو قدرة هذا الفيتامين على منع تغير الحمض النووي الذي يؤدي إلى السرطان . بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد محتوى البكتين في الوقاية من سرطان القولون .

وقاية من أمراض القلب

أظهرت الأبحاث أن قشور الحمضيات فعالة في خفض نسبة الكوليسترول في كلا من الحيوانات والبشر على حد سواء .

الاستخدامات الشائعة لليمون الأسود أو اللومي

يستخدم الليمون الاسود مثل التوابل مثل السماق في أن كلاهما يوفر نكهة قوية للأطباق . تستخدم التوابل بكثافة في الاطباق والحساء والخضروات ، وكذلك في العديد من الأطباق الإيرانية ، ولكنه هناك أطباق خاصة مع الدجاج والسمك . يمكن أن يكون بديلاً ممتازًا عن الليمون في مزيج الفلفل الحامض ويمكنه تقديم مذاق مميز ومثير في فطيرة التوابل باللحوم المشوية . الطهاة في الشرق الأوسط يستخدمون أيضا اللومي في أطباق البقوليات بالإضافة إلى أرز بسمتي المنكه . بالإضافة إلى استخدامه كتوابل ، فإن لومي شعبية في صنع أنواع الشاي التي يمكن استهلاكها ساخنة أو باردة .