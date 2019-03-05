منقوع التين المجفف لنقص فيتامين د

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يعتبر نقص فيتامين ( د ) في الدم واحد من اشهر الأمراض انتشاراً خلال الأعوام السابقة ، حيث أن الأبحاث العلمية أثبتت ان هذا النقص يقف وراء ظهور عدد كبير من المشكلات الجسدية والنفسية ، ولذلك انتشر عدد من العلاجات والوصفات التي تقضي على نقص فيتامين ( د ) في الجسم ، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن نقص فيتامين ( د ) واعراضه وأسباب الإصابة به ، وايضاً سوف نعرض طريقة عمل منقوع التين الجاف في زيت الزيتون وفوائده العديدة .

ما هو نقص فيتامين ( د )

يعرف نقص أي فيتامين في جسم الإنسان ومن بينهم فيتامين ( د ) ، أنه عبارة عن نقص الفيتامين وانخفاض تركيزه في الدم عن النسبة الطبيعية ، مما يتسبب في ظهور أعراض جانبية لهذا النقص مثل ألام العظام والضعف العام في وظائف الجسم ، حيث يلعب فيتامين ( د ) دور أساسي في تنظيم دخول المعادن من وإلى العظام ، وقد يتسبب حدوث أي خلال في هذا التنظيم الذي يقوم به فيتامين ( د ) بحدوث خلل في نسبة المعادن التي يحتاجها الجسم مما يتسبب في تشوه العظام وهشاشتها ، وكذلك فإن نقص فيتامين ( د ) بؤدي إلى نقص نسب الكالسيوم والفسفور في الجسم .

أسباب الإصابة بنقص فيتامين ( د )

1- يتسبب عدم تعرض الجسم لأشعة الشمس لنقص معدل فيتامين ( د ) في الجسم .

2- زيادة الوزن بصورة كبيرة يتسبب في نقص نسبة فيتامين ( د ) في الجسم ، ويرجع ذلك إلى أن الفيتامينات تتجمع في الدهون المتكتلة في أنحاء الجسم المختلفة .

3- عدم اتباع حمى غذائية صحية قد يكون السبب وراء إصابة الشخص بنقص نسبة فيتامين ( د ) في الجسم ، وذلك لعدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ( د ) .

4- يعتبر تقدم العمر من العوامل المؤثرة بقوة في ظهور نقص فيتامين ( د ) في الجسم .

5- تتعرض النساء بشكل أكبر للإصابة بنقص فيتامين ( د ) بعد انقطاع الطمث ودخول ما يطلق عليه سن اليأس .

6- يرتبط نقص فيتامين ( د ) في الجسم بعدد أخر من الأمراض ، مثل الإصابة بالسرطان ، وايضاً حدوث خلال في الغدة الدرقية .

طريقة عمل منقوع التين وزيت الزيتون لعلاج نقص فيتامين ( د )

ينصح المتخصصون في مجال التغذية الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ( د ) في الجسم بتناول منقوع التين في زيت الزيتون ، وطريقة تجهيزه بسيطة جداً ، فكل ما عليك إحضار برطمان صغير وضعي بداخله حبات من التين المجفف ، واسكبي عليه زيت الزيتون الطبيعي حتى يتم تغطية حبات التين بالكامل ، واترك هذا الخليط في الثلاجة وتناول حبة في الصبح كل يوم قبل تناول الإفطار ، وقد يعالج تناول هذا الخليط نقص فيتامين ( د ) ويساعد في ارتفاع نسبته في الدم بشكل ملحوظ وسريع .

فوائد منقوع التين وزيت الزيتون للجسم

1- يعمل على زيادة نسبة فيتامين ( د ) في الجسم بشكل ملحوظ .

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2- يعمل على تحسين عملية الهضم بسبب احتوائه على الألياف التي تعمل على تنظيم العمل في الأمعاء ، وتقلل من اضطراب الهضم ، ويقلل من حدوث الإمساك .

3- يساعد على إنقاص الوزن ويجعل الجسم يحتفظ بوزن صحي ثابت ، وذلك بسبب احتوائه على الألياف التي تعمل على تقليل الرغبة في تناول الطعام ، وأيضاً يقضي على انتفاخ البطن .

4- يقضي على الزكام والرشح ، ومفيد أيضًا لمرض السعال .

5- يعمل على علاج هشاشة العظام .

6- يعمل على تهدئة أعصاب الجسم .

7- يساعد في علاج بعض الأمراض مثل مرض البهاق .

8- يعمل التين على تنظيم مستويات ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم عند ارتفاعه ، وأيضًا يحتوى التين على مادة الصوديوم التي يجب أن يحتوى عليها الجسم داخل الإنسان بنسب معينة منها فزيادتها تسبب الإصابة بأمراض القلب .

9- عمل على تنعيم البشرة و تلطيفها .

10- يعمل على تحسين الذاكرة ، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مادة ( البوليفينول) التي تعمل على تقليل الأكسدة في المخ ، فقد أثبتت الدراسات على قدرة زيت الزيتون الفائقة على محاربة مرض الزهايمر الذي قد يصيب خلايا الدماغ .