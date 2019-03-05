انت الان تتابع موضوع افضل رجيم للرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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هناك حلم لدى جميع الأشخاص حول العالم باختلاف أجناسهم وأعمارهم وهو الحصول على الجسم المثالي والتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب العديد من المشكلات الصحية ، ولكن تختلف الأنظمة الغذائية الخاصة بالرجيم بين الرجال والنساء ، ويرجع ذلك إلى الاختلافات في أجسام كلاً منهم ، فقد يحتاج جسم الرجال إلى نسب من الدهون والألياف وايضاً الفيتامينات تختلف عما يحتاجها أجسام النساء ، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن أفضل أنواع الرجيم التي تناسب الرجال .
النظام الغذائي الأول لإنقاص الوزن
اليوم الأول
الإفطار يكون عبارة عن ( بيضة مسلوقة أو 6 ملاعق فول بدون زيت ، نصف رغيف سن أو بلدي ، كوب لبن خالي الدسم ) .
الغداء يكون عبارة عن ( نصف رغيف بلدى ، شوربة خضار ، طبق سلطة خضراء ، قطعة لحم مشوية أو مسلوقة ) .
العشاء يكون عبارة عن ( طبق خضار سوتيه ، نصف رغيف بلدي ، كوب زبادي ) .
اليوم الثاني
الفطار يكون عبارة عن ( نصف رغيف بلدي ، قطعة جبن قريش ، ثمرة فاكهة برتقال ) .
الغداء يكون عبارة عن ( نصف رغيف بلدي ، ربع فرخة مشوية أو مسلوقة مع نزع الجلد ، طبق خضار سوتيه ، ثمرة برتقال ) .
العشاء يكون عبارة عن ( سلطة خضراء ، علبة زبادي ، ربع رغيف بلدي ) .
اليوم الثالث
الإفطار يكون عبارة عن ( بيضة مسلوقة أو 6 ملاعق فول بدون زيت ، نصف رغيف سن أو بلدي ، كوب لبن خالي الدسم ) .
الغداء يكون عبارة عن ( نصف رغيف بلدى ، شوربة خضار ، طبق سلطة خضراء ، قطعة لحم مشوية أو مسلوقة ) .
العشاء يكون عبارة عن ( كوب زبادى خالى الدسم ، 2 ثمرة خيار ، قطعة جبن قريش ) .
اليوم الرابع
الإفطار يكون عبارة عن ( كوب لبن خالي الدسم ، 3 ملاعق فول ، شاي يتم تحليته بالعسل ) .
الغداء يكون عبارة عن ( قطعة لحم ، ثمرة تفاح ، شوربة خضار ، طبق سلطة خضراء مع إضافة القليل من الليمون ، شريحة توست ) .
العشاء يكون عبارة عن ( شريحة توست بني ، كوب زبادي خالي الدسم ، سلطة خضراء ) .
اليوم الخامس
الإفطار يكون عبارة عن ( بيضة مسلوقة ، شريحة توست أو نصف رغيف بلدي ، مع برتقالة ، شاي أو قهوة ) .
الغداء يكون عبارة عن ( طبق شوربة خضراء أو شوربة طماطم ، نصف رغيف بلدي ، 2 سمكة مشوية ، مع ثمرة جوافة ) .
العشاء يكون عبارة عن ( كوب زبادي خالي الدسم ، طبق كبير سلطة خضراء ) .
اليوم السادس
الإفطار يكون عبارة عن ( كوب لبن خالي الدسم ، 3 ملاعق فول ، شاي يتم تحليته بالعسل ) .
الغداء يكون عبارة عن ( قطعة لحم ، ثمرة تفاح ، شوربة خضار ، طبق سلطة خضراء مع إضافة القليل من الليمون ، شريحة توست ) .
العشاء يكون عبارة عن ( شريحة توست بني ، كوب زبادي خالي الدسم ، سلطة خضراء ) .
اليوم السابع
يتم تناول فيه أي نوع من الطعام ، ولكن يجب الحرص ألا يتم تناول الكثير من الأطعمة الدهنية ، أو إمتلاء المعدة بصورة مبالغ فيها ، وذلك حتى لا يتم يعود الوزن الذي تم فقده مرة أخرى .
عصائر طبيعية تساعد الرجال في إنقاص أوزانهم
1- عصير القرفة بالتفاح ( يساعد على حرق الدهون المتكتلة في الجسم ) .
2- عصير السبانخ ( يعوض الجسم بنسبة عالية من الحديد والألياف الطبيعية ) .
3- عصير الأناناس والتوت ( يمد الجسم بمعدلات عالية من الفيتامينات المختلفة ) .
4- عصير الشوكولاتة بالتوت ( يعطي الجسم نسبة جيدة من السكريات الطبيعية والألياف ) .
5- عصير الأفوكادو والموز ( يعطي الجسم الطاقة ) .
6- عصير السبانخ والموز ( يمد الجسم بالماء والحديد ) .
7- عصير التفاح والاناناس ( يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المختلفة ) .
8- عصير الزنجبيل والموز ( يزيد من نسبة حرق الدهون في الجسم ويساعد في انقاص الوزن ) .
9- عصير التفاح والمانجو ( يساعد على حرق الدهون المتكتلة في منطقة البطن والأرداف ) .
نصائح للرجال عند اتباع الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن
1- تناول اللحوم يساعد على تخسيس الارداف .
2- ممارسة المزيد من النشاطات التي تطلب تحريك الذراعين .
3- فيتامين C لتخسيس الوجه ونضارة البشرة .
4- ناول الجزر يساعد على تخسيس الوجه .
5- الامتناع عن السكر لتخسيس دهون الظهر .
6- تناول الاطعمة الغنية بالألياف .
7- الابتعاد عن التوتر والقلق .
8- الابتعاد عن المشروبات الغازية المخصصة للدايت .
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