وصفة الفلفل الأسود لتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم

الفلفل الأسود واحد من التوابل التي لديها العديد من الفوائد الصحية ومن بينها فقدان الوزن. هذه التوابل منخفضة السعرات الحرارية عن أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، والألياف الغذائية. تظهر الأبحاث أن الفلفل الأسود يحتوي على مادة «البيبيرين»، والتي تمنع تنامي الخلايا الدهنية، وتعزز التمثيل الغذائي للدهون أي حرقها وتفتيتها على نحو أفضل. لذلك، إذا كنت تبحثين عن طريقة آمنة لإنقاص الوزن، عليكِ دمج الفلفل الأسود في نظامك الغذائي اليومي.

كيفية استخدام الفلفل الأسود لإنقاص الوزن

1. زيت الفلفل الأسود

يمكنكِ شراء زيت الفلفل الأسود النقي من الصيدلية، وإضافة قطرة واحدة من هذا الزيت إلى كوب من الماء. تناولي المشروب هذا قبل تناول وجبة الإفطار، يمكنك أيضًا وضع هذا الزيت على بشرتك لعلاج الالتهابات الجلدية.

2. شاي الفلفل الأسود

يعتبر شاي الفلفل الأسود، الذي يعد سهل التحضير، من أفضل الطرق لاستهلاك الفلفل الأسود بهدف فقدان الوزن.

مكونات الشاي:

الفلفل الأسود

الزنجبيل

الليمون

العسل

قرفة

استخدمي ¼ ملعقة من كل مكون، فقط الفلفل الأسود يُضاف منه ضعف الكمية على الماء الساخن، ويغطى حتى يهدأ ثم تناوليه قبل وجبة الإفطار.

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3- الفلفل الأسود والعسل

المكونات

كوب ماء

ملعقة صغيرة من العسل

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

طريقة التحضير:

يُغلي كوب من الماء، ثم يُضاف العسل والفلفل الأسود، ويُقلب جيدًا ويترك حتى يهدأ إلى درجة حرارة الغرفة قبل الشرب.

هذا الخليط بمثابة مياه للتخلص من السموم عند استهلاكها في الصباح، العسل هو طريقة للتحلية الطبيعية التي تعزز المذاق، وهو أيضًا عامل مضاد لمرض السكر. ومن ثم، يعتبر تناول الفلفل الأسود والعسل لفقدان الوزن خيارًا صحيًا.