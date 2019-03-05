تحذيرات من “القاتل الصامت” .. وهذه العلامات تشير إليه

المناطق - وكالات

نشرت تقارير إخبارية حول تسلل “القاتل الصامت”، حتى أصبح السبب الرئيس الثاني للوفاة في الولايات المتحدة، بعد مرض القلب.

وأشارت صحيفة “ذا إيبوه تايمز” الصينية إلى أن “سرطان الرئة” واحد من تلك الأمراض التي تتسلل فجأة إلى الإنسان، ولا يشعر به الشخص إلا وهو في مراحل متقدمة، لدرجة أنه يقتل نحو 25 في المائة من البالغين المصابين بالسرطان.

وأكدت الصحيفة أن الأزمة وراء ذلك، هو أن أعراض بسيطة واعتيادية قد تكون بداية الإصابة بسرطان الرئة، مثل نزلة إنفلونزا أو سعال، ولا يهتم بها كثيرون.

ورصدت الصحيفة مجموعة من العلامات التي يمكن أن تؤدي إلى تسلل سرطان الرئة إلى أي شخص، أولها السعال المستمر، حيث عادة ما يكون مصحوبا بنزلات الإنفلونزا، ويزول في غضون أسابيع بسيطة، وربما يكون سعالا “جافا” أو مصحوبا ببلغم، ولا يحاول كثيرون إهدار وقته والذهاب إلى الطبيب، مع أن ذلك يمكن أن يكون بداية الطريق للإصابة بسرطان الرئة.

ويتمثل ثاني تلك العلامات التحذيرية في السعال المصحوب بدم، فعندما تجد أن السعال بات يخرج مصحوبا بكمية صغيرة من المخاط الممتزج بالدم أو حتى بقع من الدم البسيطة، هنا ينبغي على الشخص أن يذهب فورا إلى الطبيب.

ومن العلامات أيضا ضيق في التنفس، وغالبا ما يظهر لدى كبار السن، ويواجهونه بصورة أكبر عند ممارسة نشاط زائد مثل تسلق السلالم المرتفعة، أو ممارسة مهام كانت بسيطة في السابق وتشعرهم حاليا بالإرهاق الشديد، إضافة إلى أن الآلم في الصدر، قد يكون عرضا لأمراض أخرى مثل الالتهابات أو انسداد رئوي، لكن ينبغي الذهاب للطبيب سريعا للاطمئنان.