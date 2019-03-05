فتاة صغيرة تحظى بمهارات فنية عالية في رياضة كرة القدم

تحظى فتاة صغيرة بمتابعة واسعة من قِبل بعض المواقع الرياضية ومستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مهاراتها الفنية العالية في رياضة كرة القدم.
ونشر موقع "foot.life" مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، للفتاة الصغيرة وهي تسجل هدفا بطريقة فنية رائعة، من ثم أحرجت الصبيان من حولها برقصة رائعة.
وأرفق الموقع مقطع الفيديو بتعليق، جاء فيه: "إذا قيل لكم إن النساء لا يعرفن كيف يلعبن كرة القدم، فلتشاهدوا هذه الفتاة".
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