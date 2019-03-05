إلهام عمر تعتبر أن عدم الولاء لإسرائيل لا يعني معاداة للسامية

دافعت عضو مجلس النواب الأميركي إلهام عمر، عن نفسها مجدداً في وجه الانتقادات التي طالتها بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها "لا ينبغي أن تظهر الولاء لإسرائيل لتكون عضواً في الكونغرس". وكانت النائبة الأميركية من أصل صومالي، والمنتخبة عن ولاية "مينيسوتا"، دخلت في نقاش واسع على موقع "تويتر"، مع نيتا لوي، وهي سياسية ديموقراطية زميلة ، بسبب تعليقاتها الأخيرة حول تأثير الجماعات الموالية لإسرائيل في واشنطن.

وقالت عمر في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز: "أريد أن أتحدث عن النفوذ السياسي في هذا البلد الذي يقول إنه من الأفضل للناس أن يظهروا الولاء لدولة أجنبية" في إشارة إلى إسرائيل. وانتقد بيانها على الفور شخصيات من الكونغرس ، لاستخدام الصور النمطية عن الشعب اليهودي.

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وقالت لوي على "تويتر": "أشعر بالحزن لأن النائب عمر لا تزال تسيء فهم الدعم لإسرائيل". وأضافت: "أحثها على التراجع عن هذا البيان والمشاركة في مزيد من الحوار مع الجالية اليهودية حول سبب هذه الملاحظات المؤذية للغاية".

ودافعت عمر عن نفسها في سلسلة من التغريدات التي نشرتها ليلة الأحد على موقع "تويتر" قائلة: "ديمقراطيتنا مبنية على النقاش، لا ينبغي أن يكون من المتوقع أن يكون هناك دعم للولاء أو التعهد لبلد أجنبي آخر لكي أضمن مقعدا في الكونغرس أو اخدم في إحدى لجانه".

وأضافت: "أنا لم أسئ الى وصف علاقتنا مع إسرائيل ، لقد شككت في ذلك وكان واضحًا من تصريحاتي.. أنا أتبلغ كل يوم بأنني معادية لأميركا إذا لم أكن مؤيدة لإسرائيل. أجد ذلك الأمر في حد ذاته مشكلة".

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وأكدت عمر في تعليقها على اتهامها بمعاداة السامية وأنها جلبتها على نفسها، أنه "ليس سرا أن المال يسيطر على الخطاب السياسي في هذا البلد، وهو واحد من الأسرار القذرة التي ليست سرا، وبالنسبة لي فإنني كنت أتحدث عن هذه المشكلة التي تواجه ديمقراطيتنا ومشكلة تأثير المال". وأكدت أنها "ليست معادية للسامية بالمطلق".

وقد أثارت تصريحات النائبة الديمقراطية بأن السياسيين الموالين لإسرائيل مزيدًا من ردود الفعل ، حيث يزعم بعض السياسيين أن السيدة عمر تستخدم شعارات معادية للسامية.

وقالت لوي: "لا يُطلب من أي عضو في الكونغرس أن يقسم بالولاء لدولة أخرى.. على مر التاريخ ، اتهم اليهود بالولاء المزدوج، مما أدى إلى التمييز والعنف ، وهذا هو السبب في أن هذه الاتهامات مؤذية للغاية".

كما هاجمت ديبي واسرمان شولتز ، وهي عضوة ديمقراطية أخرى في الكونغرس ، تصريحات عمر، وقالت الممثلة عن ولاية فلوريدا على موقع "تويتر": "من المؤسف أن سوء الفهم حول التعليقات المعادية للسامية لا تزال مستمرة.. الحوار يؤدي إلى الفهم، ويبدو أن سوء الفهم المتكرر يتطلب الحوار لتجنب الضرر المتكرر". وأضافت: "التواصل هو مفتاح الفهم. آمل أن نهتم بذلك، حتى لا تتفاقم تلك التوترات."

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