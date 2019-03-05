أميركيَّة تُرضع طفلها الصغير وتُنقذ جروًا مِن تحت سيارة

نشرت مواطنة أميركية صورا لها وهي تحاول إنقاذ جرو من تحت سيارة بينما ترضع ابنها الصغير من ثديها، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأم الأميركية، ستيرلينغ كوربين، قالت إن كلب صديقتها هرب عندما كان في منزل المربية، وفقد لساعات عدة، لذلك شارك كل من يعرفه في البحث عنه.

وانضمت ستيرلينغ إلى الباحثين عن كلب صديقتها وعثرت عليه بعد ساعة من التحري، تحت سيارة أمام منزل خاص، وعندما زحفت المرأة تحت السيارة لإنقاذ الكلب أخذ طفلها البالغ من العمر 10 أشهر فقط بالبكاء لأنه كان جائعا، ولكي لا تهمل الكلب بعد أن عثرت عليه بدأت ستيرلينغ بإرضاع طفلها وهي على الأرض.

وقالت ستيرلينغ: "شعرت بداية بأنني غبية، إذ كان بإمكاني الصعود إلى سيارتي وإرضاع طفلي"، وأضافت أن دعم أصدقائها شجعها على متابعة إرضاع طفلها والتقاط الكلب في الوقت نفسه.

وحققت صور الأم المرضعة، وهي تحاول التقاط الكلب، جماهيرية واسعة عبر "فيسبوك"، حيث شكرتها العديد من الأمهات اللاتي رأين فيها صورة حقيقية عن الأم المثالية بتفانيها دون أي تجميل.

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