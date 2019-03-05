شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل وجع فى الثدى يبقى سرطان.. اعرف شروط الألم المرتبط بأورام الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي من الأمراض التى تصيب الرجال والنساء، قد يحدث هذا المرض نتيجة طفرة جينية موروثة أو مكتسبة، غالبا ما يشيع السرطان الذى يصيب الثدي في النساء أكثر من الرجال، تطورت في الفترات الأخيرة أساليب تشخيص وفحص الثدي، ووفقا لتقرير نشر بموقع breastcancer-news مما حسن من معدل الكشف المبكر عن المرض وتعزيز علاج الحالات.



سرطان الثدي 1

لا شك أن كل امرأة وفتاة عليها أن تكون علي دراية بأغلب وأهم علامات وأعراض سرطان الثدي، فالكثير من هذه العلامات تكون مؤشرا يدفعك للبحث والكشف المبكر عن المرض ومحاولة علاجه وكبت مضاعفاته، ويربط البعض بين ألم حلمة الثدي أو الألم في أي منطقة من مناطق الثدي بشكل عام وبين الإصابة بالسرطان، ويوضح التقرير أن الألم غالبا لا يرتبط بالسرطان، فأسباب آلام الثدي المرضية غير المرتبطة بالسرطان كثيرة منها آلام البلوغ والحيض، وما قبل الحيض والثدي الليفي المتكيس، وبعض الآلام عند الحمل والولادة، وآلام ناتجة عن استخدام بعض العقاقير.



سرطان الثدي 3

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أما عن الألم الذي يصيب الثدي ويرتبط بالسرطان، يكون غالبا فى مراحل التهابية شديدة أدت للألم، ويكون مصحوبا دون شك بأعراض أخري دالة على السرطان، منها تورم في الثدي كله أو أجزاء منه، تهيجات في الجلد، سحب الحلمة، أو الاحمرار أو سماكة جلد الثدي أو الحلمة أو إفراز يصيب الحلمة بخلاف الحليب العادي.