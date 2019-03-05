عقرب فلسطين الأصفر يُتعبر الأغلى والأكثر ندرة في العالم

يُعَد "عقرب فلسطين" الأصفر، من أخطر أنواع العقارب على وجه الأرض؛ لكن السم الذي يجعل منه خطيراً، هو نفسه السائل الأغلى في العالم؛ إذ يبلغ ثمن قطرةٍ أصغرَ من حبة السكر منه، 130 دولاراً أميركياً، لأنه العلاج لسرطان الدماغ والحبل الشوكي.

وتنقل مصادر، أن الغالون الواحد من سم هذا العقرب يساوي 39 مليون دولار؛ لكن هذا السائل من الصعب الحصول عليه؛ إذ نحن بحاجة إلى استخلاص هذا السم من 2.64 مليون عقرب؛ من أجل جالون واحد؛ وهو ما يجعل منها مادة نادرة.

مادة طبية فعالة

ومن بين الفوائد الطبية لسم العقارب، استخدامه في الطب؛ إذ تُستعمل مادة "كلوروتوكسين" الموجودة في السم لعلاج سرطان الدماغ والحبل الشوكي، كما تم استعماله من طرف الباحثين للقضاء على الملاريا الذي ينقله البعوض؛ فضلاً عن استخدامها ضد أمراض العظام الذي تنقله الجرذان. وهذا ما جعل منه مادة مطلوبة، يحاول الباحثون الحصول عليه من أجل استخدامه في الأبحاث الطبية.

علاج الأورام السرطانية

علاج السرطان عن طريق سم العقارب، هو أمر أصبح له انتشاره في عالم الطب؛ إذ قامت شركة “بليز بيوساينس” للتكنولوجيا الحيوية في سياتل بجمع 5 ملايين دولار أميركي لإجراء تجربة محورية بتلوين الورم "Tumor Paint"، تهدف إلى القضاء على الأورام السرطانية حسب ما ذكره موقع “GeekWire”.

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تلوين الورم

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وتقوم فكرة "Tumor Paint" أو تلوين الورم، على إظهار الأورام السرطانية خصوصاً لدى الأطفال؛ إذ يعمل السم على ربط الخلايا السرطانية ببعضها دون التأثير في الخلايا غير المصابة. ومن ثم محاولة مكافحة الجزء المصاب فقط بسم العقرب، كما قامت الشركة باختبار التقنية على الأطفال المصابين بأورام في جهازهم العصبي المركزي.

جهاز استخراج السم

وكان موقع "بيزنس إنسايدر"، قد ذكر قيام باحثين مغاربة بابتكار جهاز لاستخلاص سم العقرب يعمل عن بُعد؛ حيث نجحت التجربة في قيام الجهاز باستخراج السم من أربعة عقارب مرة واحدة، ويأمل العلماء في نشر هذا الجهاز عالمياً وتسويقه؛ من أجل جعل عملية استخراج السم من العقارب سهلة وأكثر وأماناً.

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