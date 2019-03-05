فيديو معلوماتى.. 8 فوائد للاستحمام بالمياه الدافئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد الاستحمام بالمياه الدافئة على الانتعاش والنشاط، فضلا عن ذلك أثبتت الدراسات أن الاستحمام بالمياه الدافئة له فوائد عديدة على صحة الجسم، وذكر موقع thecomfybuddy فوائده وهى: 1ـ يعمل على تحسين الدورة الدموية ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. 2ـ يعزز النوم بشكل أفضل ويساعد على الاسترخاء والهدوء. 3ـ أفضل علاجات آلام المفاصل والعضلات ويساعد على التعافى بشكل أسرع. 4ـ يساعد على خفض مستوى ضغط الدم ويحمى مريض الضغط من الأزمات والجلطات. 5ـ بعض الأبحاث أكدت أنه يعمل على فقدان الوزن. 6ـ يعمل على فتح المسام وينعش البشرة وينظفها 7ـ يخفف ألم الصداع خاصة النصفى 8ـ يسرع الشفاء من السعال ونزلات البرد.

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