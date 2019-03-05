شكرا لقرائتكم خبر عن تعبان ودايخ ومش قادر أروح المدرسة..اعرفى السر" طفلك مريض ولا عاوز يزوغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"تعبان ودايخ ومش قادر اروح المدرسة "، هى الجملة التى يرددها الاطفال دائما وخصوصا فى فترات الدراسة، وهنا تحتار الامهات هل طفلها مريض بالفعل ام انها حيلة للهروب من الذهاب للمدرسة ، لذلك يقدم الخليج 365 بعض العلامات التى توضح لكى إذا كان طفلك مريض أم يدعى المرض وفقا لما ذكره موقع webmd

1:اذا كان الطفل يتعامل بشكل طبيعى ويتناول الفطائر والسجق والأطعمة التى يحبها ولكن يبلغك ان معدته تؤلمه فهذه حيلة منه ، ولكن اذا كان رافض الطعام والشراب قد يكون بالفعل مريض.



طفل

2:فى حالة الشكوى من ارتفاع درجة الحرارة فابسط طريقة هى استخدام جهاز الترمومتر لقياس درجة حرارة الطفل والتأكد، فقد يكون لديه حيل عديدة ليخدعك ان حرارته مرتفعه مثل وضع زجاجة مياه ساخنة على جبينه.

3:فى حالة ظهور علامات واضحة مثل التقيؤ أو ظهور الطفح الجلدى فهو دليل أن الطفل بالفعل مريض ولا بد من الذهاب للطبيب فورا.



طفل

4:العطس من أبسط الحيل التى يستخدمها الاطفال للادعاء بالمرض، فإذا كان الطفل يعطس فقط قد يكون يدعى المرض ولكن فى حالة سيلان الانف وظهور المخاط فهو دليل على اصابته بنزلات البرد والأنفلونزا.

يجب على الامهات معرفة السبب الحقيقى وراء الهروب من المدرسة فهل ذلك بسبب سوء معاملة الاخرين له أم انه يواجه صعوبة فى التعلم ومساعدته فى ذلك حتى لا يكره التعليم والمدرسة.

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