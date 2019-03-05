باحثون يتوصلّون إلى علاج جديد لمرض" باركنسون"



كشف باحثون من شركة "فارماغنس ميديكال فارما" أن زيادة مستويات البروتين الطبيعي يمكن أن تعيد توليد الخلايا الدماغية التالفة التي تتسبب بمرض باركنسون، إذا تم توصيلها مباشرة إلى الدماغ عبر الأنابيب.

وقال أحد المشاركين في الدراسة البروفيسور ستيفن جيل: "أثبتت هذه التجربة بأننا نستطيع بشكل آمن ومتكرر أن نزرع البروتينات مباشرة في أدمغة المرضى على مدى شهور أو سنوات من خلال ميناء صغير يمكن زراعته خلف الأذن."

وأضاف: "هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا في مجال علاج الحالات العصبية مثل مرض باركنسون، نأمل في أن يتم اتّباع هذا الأسلوب الجديد قريبًا".

يذكر أن نصف المشاركين في الدراسة التي بدأت في العام 2012 وانتهت في العام 2017، خضعوا للعلاج على دفعات وتحسنت حالتهم بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة

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